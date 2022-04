Hier, l’émission ‘’Point de vue’’, diffusée par la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) et animée par Oumar Gningue, avait pour invité le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. Il a profité de cette tribune pour renouveler confiance et considération au secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP).

Que ceux qui veulent enterrer l’Alliance des forces de progrès se le tiennent pour dit. Ce parti est loin d’agoniser et ne peut disparaitre. ‘’L’AFP peut être considérée aujourd’hui comme un patrimoine national, eu égard à son apport dans la construction d’une société de progrès, de démocratie au Sénégal, sous le leadership de l’infatigable président Moustapha Niasse’’, a rappelé hier le ministre du Tourisme et des Transports aériens. C’était au cours de l’émission animée par Oumar Gningue sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), ‘’Point de Vue’’. Probable successeur de Moustapha Niasse, car considéré par beaucoup comme le seul candidat crédible et valable, Alioune Sarr a encore célébré et dit tout le bien qu’il pense de ce dernier qui a décidé de quitter la tête du parti prochainement. Alioune Sarr a, en effet, tenu à ‘’rendre un vibrant hommage à ce vaillant patriote qui (le)s a toujours inspirés et continue encore à (le)s inspirer’’. Il a rappelé la place qu’occupe le président de l’Assemblée nationale dans la République et la vie politique nationale.

"Moustapha Niasse est un modèle de loyauté et de respect de la République", a-t-il déclaré sur un ton plein de fierté.

Même si, aujourd’hui, beaucoup trouvent que la succession à l’AFP ne devrait pas poser de problème, puisque le maire de Diobass est l’héritier naturel de Niasse pour plusieurs raisons, Alioune Sarr, lui, tient au respect du processus enclenché par son mentor. Ainsi, a-t-il fait savoir, la procédure enclenchée ‘’continue son rythme de fonctionnement normal sous le leadership éclairé du président Moustapha Niasse. La réflexion est en cours. Elle découlera sur des initiatives et des actions fortes qui permettront à notre parti de continuer à jouer le rôle d’organisation politique de premier rang sur l’échiquier politique national’’.

Cette question de la succession de Moustapha Niasse va animer la vie du parti, les mois à venir. Déjà, les différentes sections de l’AFP/Diaspora autour d’Orphée Kinss, Secrétaire général de l’AFP/Benelux, ont mis les pieds dans le plat. Elles ont annoncé avoir engagé avec toutes leurs sensibilités des discussions fructueuses sur le débat en cours sur les perspectives de renouvellement du parti. ‘’L’occasion a été saisie par les responsables de l’AFP/Diaspora pour réaffirmer leur engagement au sein du parti et leur détermination à œuvrer au quotidien pour le triomphe des valeurs et principes qui fondent l’engagement de l’Alliance des forces de progrès’’, informe l’AFP/Diaspora. Qui a dressé le portrait-robot de son futur président.

Pour cela, l’AFP/Diaspora renseigne avoir eu une large discussion avec la base et convenu que ‘’le prochain secrétaire général du parti doit avoir le caractère incontestable d’homme d’État, de rassembleur, en mesure d’incarner les valeurs de fraternité, de solidarité et de travail qui fondent notre Nation’’. Ainsi, ces progressistes estiment que le parti et son président Moustapha Niasse ‘’ont déjà planté les bonnes graines qui, aujourd’hui, font la fierté du parti en tant que militants et hommes de valeur respectés et estimés’’.

