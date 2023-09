Redoutée comme facteur d’implosion du parti présidentiel et de la coalition au pouvoir, la candidature du Premier ministre est de plus en plus adoubée au sein de la majorité.

Lentement, mais sûrement. Le choix du Premier ministre Amadou Ba pour reprendre le flambeau de la coalition Benno Bokk Yaakaar, est en train de s’imposer à tous. Si tout le monde n’est pas content au sein de la majorité, au moins des dissidences sont en train d’être évitées et le weekend marquera un tournant dans ce sens. Bien que Mame Boye Diao, ex-directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Aly Ngouille Ndiaye, ci-devant ministre de l’Agriculture, n’aient rien voulu entendre, en présentant leur candidature pour à la Présidentielle 2024, Abdoulaye Daouda Diallo a fait le choix de soutenir le chef de l’APR, le président Macky Sall. Un nouveau point positif dans la quête de l’unité autour du candidat Amadou Ba.

Lors d’une déclaration faite dans l’enceinte du Conseil économique, social et environnemental (Cese) dont il est le président, Abdoulaye Daouda Diallo a ravalé sa fierté devant son concourant pour être le candidat de la majorité en vue du scrutin prévu le 25 février 2024. ‘’J'étais prêt à assumer les responsabilités en tant que candidat élu’’, a-t-il déclaré, précisant qu'il répondait pleinement aux critères requis, mettant en avant son expérience en tant qu'élu.

Après plusieurs discussions et un entretien avec le chef de l’État, le maire de Boké Dialloubé (département de Podor) a souligné : après ‘’une réflexion approfondie, j'ai décidé de répondre à l'appel du président de la République, en privilégiant l'unité, à cinq mois de l'élection présidentielle. En conséquence, je retire ma candidature’’.

Abdoulaye Daouda Diallo rentre ainsi dans les rangs en estimant que ‘’chacun d'entre nous a le devoir impérieux de préserver cette exception sénégalaise léguée par nos prédécesseurs’’.

En choisissant Amadou Ba comme candidat de BBY, Macky Sall savait qu’il exposait sa coalition à de possibles dissidences. Mais il réussit peu à peu à taire les voix discordantes et à rallier à sa cause les recalés d’une ‘’primaire’’ spéciale au sein de la mouvance présidentielle.

Membre de l’APR, Amadou Ba ne fait pas l’unanimité ; sa légitimité à succéder à Macky Sall étant remise en cause du fait qu’il n’est pas un membre ‘’originel’’.

La preuve, d’autres militants de la première heure ont présenté leur candidature. Et même si Abdoulaye Daouda Diallo s’est ravisé, il n’a pas pour autant cité le nom de l’heureux élu du président de l’APR. Qu’importe pour le concerné, car lui, l’important est ailleurs.

C’est ainsi qu’il s’est exprimé hier, sur les réseaux sociaux : ‘’Je salue la décision que vient de prendre mon frère le président du Cese, Abdoulaye Daouda Diallo. Merci Abdoulaye ! Nous gagnerons ensemble et travaillerons main dans la main pour poursuivre la mise en œuvre de la vision du président de la République SEM Macky Sall à qui je réitère l’expression de ma profonde gratitude.’’

Toujours dans cette cuisine interne, le chef de l’APR a réussi à convaincre d’autres potentiels dissidents. Ce qui réjouit le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’APR qui salue le retour à la discipline de parti des ex-candidats Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Mame Diop et Abdoulaye Daouda Diallo.

Face au choix d’un ‘’homme d’écoute et de défis, grand commis de l’État’’, le Sen estime que ‘’le camarade Amadou Ba saura incontestablement rassembler et mobiliser, bien au-delà du parti et de la coalition, les forces sociales, politiques et citoyennes, les jeunes, les femmes et tous les dignes fils du pays disponibles en vue de les engager dans la poursuite du Plan Sénégal émergent dans le respect de nos valeurs fondamentales d’ouverture et de dialogue, d’équité et d’inclusion’’.

Au-delà de l’APR, c’est au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar qu’Amadou Ba semble faire l’unanimité. Face à l’incertitude d’une éventuelle candidature de Macky Sall, beaucoup de coalisés s’étaient gardés de révéler leurs intentions, se réfugiant derrière des congrès internes. Maintenant que l’horizon semble dégagé, depuis l’arrestation du leader de l’opposition Ousmane Sonko et la dissolution de son parti, la confiance est de retour dans la mouvance présidentielle.

Le PS se range aussi, pas Cheikh Tidiane Gadio

Ainsi, le Bureau politique du Parti socialiste (PS), grand allié de l’APR au sein de Benno Bokk Yaakaar, ‘’exhorte tous les militants, les militantes et sympathisants à soutenir le candidat Amadou Bâ’’. À l’issue d’une session organisée ce samedi, un communiqué de la formation dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye estime que ‘’le choix porté sur Amadou Bâ est donc logique, cohérent, recevable et vivement salué par le Bureau politique du Parti socialiste. Monsieur Amadou Bâ mérite l’entière confiance de la coalition Benno Bokk Yaakaar et des électeurs sénégalais, au regard de son parcours administratif exceptionnel, de ses atouts et compétences, mais aussi de l’espoir que suscite son leadership sur le plan national et international’’.

Malgré la multiplication des soutiens à Amadou Ba, BBY a tout de même enregistré des départs significatifs. Idrissa Seck, Youssou Ndour et Cheikh Tidiane Gadio se sont retirés en perspective de la Présidentielle.

Avec un Benno Bokk Yaakaar avec toutes ses composantes, la majorité a concédé beaucoup de terrain à l’opposition, lors des élections locales et législatives en 2022. Celle-ci observe ce qui se passe dans le camp d’en face. Autant de choses pour montrer que tout n’est pas rose avec la candidature d’Amadou Ba. D’autant plus que l’énigme de la participation d’un candidat de l’ex-Pastef (Ousmane Sonko ou un plan B) ajoute beaucoup d’incertitudes dans la lecture de l’élection du 25 février 2024.

Lamine Diouf