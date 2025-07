Détournement d'engrais subventionnés

Le Commissariat central de Fatick a procédé, le vendredi 11 juillet 2025, à l’arrestation de deux individus pour détournement et escroquerie sur des deniers publics. Selon une note de la Division de la communication et des relations publiques de la police nationale, un contrôle routier a permis de saisir un camion transportant 200 sacs d'engrais subventionnés, détournés au profit d’un réseau de revente illicite.

Lors de l'enquête, le convoyeur n’a pu justifier la provenance des sacs. Les deux suspects sont accusés d’avoir mis en place un circuit frauduleux de collecte et de revente : achat par des prête-noms, stockage clandestin, revente à prix fort (9.500 FCFA au lieu de 6.500 FCFA) et utilisation de faux documents. Le Préfet, selon la même source, a confirmé la falsification des documents et le caractère illégal de l’opération. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Pour rappel, l’engrais subventionné est strictement réservé aux producteurs agricoles et interdit à la revente.

De leur côté, les limiers du commissariat d’arrondissement de Grand Yoff ont procédé, ce 12 juillet 2025 aux environs de 20 heures, à l’interpellation de trois individus à hauteur de la Cité Millionnaire, adoptant une attitude suspecte. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit. Une fouille a permis de retrouver trois téléphones portables en possession de l’un des suspects.

Incapable d’en justifier la provenance, deux des appareils ont rapidement été reconnus par leurs propriétaires, qui ont contacté les lignes et affirmé avoir été agressés plus tôt sur le pont de l’Émergence. Les mis en cause ont fini par avouer avoir simulé un accident de la circulation pour tromper la vigilance de leurs victimes, principalement des femmes au volant, avant de subtiliser les téléphones depuis l’intérieur des véhicules. Ils ont également reconnu fréquenter régulièrement les ponts de l’Émergence et de la Foire, notamment aux heures de pointe, pour y commettre des vols. Les trois suspects ont été placés en garde à vue.