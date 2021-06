‘’La date du 23 juin 2011 est encore fraiche dans la mémoire collective, en ce qu’elle fut un jour historique qui a fortement marqué l’évolution politique de notre pays’’, écrit dans un texte la secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye. Elle y rappelle que ‘’les acteurs de ce sursaut patriotique et démocratique qui avait vu le jour, armés d’une foi et d’une détermination sans pareilles, n’avaient à l’époque, pour seuls objectifs, que de protéger la République, contre toutes les formes de dévolution monarchique du pouvoir, de défendre les acquis démocratiques obtenus de haute lutte et de maintenir ainsi notre pays dans une trajectoire de progrès démocratiques continus’’.

Et elle pense qu’aujourd’hui, plus qu’hier, ‘’l’histoire nous interpelle sur nos devoirs et nos responsabilités. A ce sujet, nous devons toujours nous souvenir du martyre du jeune Mamadou Diop (paix à son âme) tombé sur le champ de l’honneur et de tous ceux qui étaient en première ligne, à l’image du président feu Ousmane Tanor Dieng, de feu Amath Dansokho, du président Moustapha Niasse et du président Macky Sall, en veillant à ce que les sacrifices consentis ne soient pas vains’’.

...Pour elle, aujourd’hui, ‘’tous les acteurs encore vivants de cette bataille épique qui nous avait valu, un an plus tard, une deuxième alternance démocratique, partagent la responsabilité historique de préserver l’esprit du 23 juin 2011 et de la protéger contre toutes les tentatives de récupération politicienne, rien que pour assouvir des ambitions personnelles’’.

La secrétaire générale du PS trouve que ‘’bien qu’il ne s’agisse point d’une révolution, au sens marxiste du terme, il est tout de même évident que le 23 juin 2011 a fortement marqué un nouveau départ, j’allais dire une rupture, en créant une nouvelle prise de conscience, chez tous les acteurs politiques, sur la nécessité de privilégier le dialogue et la concertation dans la conception et la gestion du processus démocratique, au Sénégal’’. Aminata Mbengue assure que le président Sall est dans cette dynamique. En effet, ‘’ayant compris que le dialogue est consubstantiel à la démocratie, le président Macky Sall s’est inscrit dans cette dynamique, en ouvrant le dialogue national, en vue de réaliser des consensus forts’’.