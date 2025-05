Le championnat de France de Ligue 1 de football a joué sa dernière journée ce samedi. Après 34 tours de rudes batailles, l’heure est venue de dresser un bilan des Sénégalais inscrits dans les rangs des différents clubs dans l’Hexagone, cette saison.

Encore une fois, le Paris Saint-Germain a dominé le championnat de Ligue 1, en remportant son treizième titre de champion de France, le quatrième d’affilée. Pour cette première avec 18 équipes, le club francilien est passé de peu à côté d’une invincibilité de bout en bout. Les Parisiens ont concédé deux défaites, en fin de saison, face à Nice d’Antoine Mendy (1-3, 31e journée) et Strasbourg d’Habib Diarra (2-1, 32e journée). Avec la meilleure attaque du championnat (92 buts), le Parisien Ousmane Dembélé (6 passes décisives) a terminé à la tête du classement des buteurs, avec 21 réalisations, à égalité avec le Marseillais Mason Greenwood (5 passes décisives).

Dans ce registre, les Lions n’ont pas été très inspirés. Le meilleur buteur sénégalais est Amara Sima, qui pointe bien loin à la 30e place avec seulement 7 réalisations, 2 passes décisives en 27 apparitions. Il devance Issa Soumaré du Havre (5 buts, 4 passes décisives) et Habib Diarra (4 buts, 5 passes décisives). L’ancien joueur des Rangers est le deuxième meilleur buteur du Stade Brestois, derrière Ludovic Ajorque (13 buts). Sima n’a pas été épargné par les blessures, qui lui ont valu des matchs loin des pelouses.

En début de saison, alors qu’il était sur une bonne dynamique, avec notamment trois buts en Ligue des champions, le joueur de 23 ans s’est blessé et a dû manquer quatre rencontres de Ligue 1, entre octobre et novembre 2024. Arrivé en Bretagne sous forme de prêt par Brighton, Abdallah Sima a réalisé une saison en dents de scie. À l’image de son équipe Brest (9e, 50 pts) qui a bouclé la saison sur une lourde défaite à Nice (0-6).

Dans ce bilan mitigé, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (22 matchs, 1 but inscrit) a su tirer son épingle du jeu, dès sa première saison en Bretagne. Le défenseur central sénégalais, qui évoluait en Ligue 1 en 2024, a rejoint Brest, cet été. Il s’est fait petit à petit une place dans l’axe central brestoise, avec 27 apparitions (toutes compétitions confondues) dont 24 titularisations (deux en Ligue des champions).

Lamine et Krépin en C1

Lamine Camara et Krépin Diatta sont les deux Sénégalais directement qualifiés en Ligue des championnats avec l’AS Monaco (3e, 61 pts). Alors que Nice (4e, 60 pts) d’Antoine Mendy doit passer par les qualifications pour accéder à la phase finale de la C1. Lyon (6e, 57 pts) de Moussa Niakhaté jouera les qualifications pour un ticket en Ligue Conférence.

Lamine a fini de gagner sa place dans l’entrejeu monégasque, pour sa deuxième saison sur le Rocher. Véritable arme fatale du club de la principauté sur les coups de pied arrêtés, Lamine Camara a joué un grand rôle dans la qualification de son équipe en C1. Il s’est aussi démarqué par la qualité de ses passes, avec une précision de 87 %. Ayant réussi 7 passes décisives, le milieu de terrain sénégalais est deuxième dans cet exercice, derrière Akliouche (10 passes). L’ancien pensionnaire de Génération Foot est le meilleur passeur sénégalais en Ligue 1 française. D’ailleurs, les prestations du jeune milieu de terrain de 21 ans ne passent pas inaperçues, notamment en Angleterre où il est suivi par des clubs du ‘’Big Six’’ dont Tottenham, Liverpool, Manchester City et Chelsea. Le meilleur jeune joueur africain de l’année 2024 intéresse également des clubs en Espagne et en Allemagne.

Yehvann Diouf face à Sabaly, Diallo face en barrages

Longtemps engagé dans la course pour les places européennes, Strasbourg (7e, 57 pts +12) d’Habib Diarra a raté son objectif in extremis. Le club alsacien a été coiffé au poteau par Lyon (9e, 57 pts +19), qui compte le même nombre de points avec une meilleure différence de buts, lors de la dernière journée. Les Alsaciens ont perdu leur dernier match à domicile face au Havre (2-3). Mais Strasbourg croise les doigts, car la septième place pourrait devenir qualificative pour la Ligue Conférence. Cette possibilité est tributaire du résultat de la finale de la Coupe de France le 31 mai prochain. Il faudra que le PSG batte le Stade de Reims. En cas de victoire de Paris, Lyon (6e) en profiterait aussi pour retrouver la Ligue Europa.

La victoire des Havrais a sonné comme une rédemption pour eux dans la course contre la relégation. Arouna Sanganté et ses coéquipiers doivent aussi leur salut à Lille. Les Dogues ont battu Reims (2-1), qui avait pourtant besoin que d’un point pour rester en Ligue 1. Mais tout n’est pas perdu pour Yehvann Diouf et sa bande. Les Rémois ont une dernière carte à jouer lors de la finale des barrages d’accession en Ligue 1. Ce sera en aller-retour (21 et 29 mai) contre le FC Metz, 3e de Ligue 2, et sa cohorte de Sénégalais. Cheikh Tidiane Sabaly et ses coéquipiers ont obtenu leur ticket pour la finale des barrages en battant Dunkerque (1-0). Les Messins ont raté de peu la montée directe en L1. Ils ont la possibilité de se rattraper et retrouver l’élite du football français, un an seulement après leur relégation. Meilleur buteur de Metz, avec 15 réalisations, Sabaly (quatrième meilleur buteur de L2), sera d’un grand apport pour son équipe.

Mais en face de lui, Yehvann va tenter de lui barrer la route. Le portier rémois devra également empêcher Idrissa Guèye de trouver le chemin des filets. L’ex-joueur de Génération Foot est devenu, après seulement quatre mois en Moselle, un élément important à la pointe de l’attaque messine.

LOUIS GEORGES DIATTA