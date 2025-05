Les éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico ont interpellé, dans la nuit du dimanche au lundi, quatre personnes. Il a été trouvé sur elles 1 647 992 000 F CFA de billets noirs, dont 12 724 billets noirs en coupures de 100 dollars et 2 800 billets noirs en coupures de 500 euros. Lors de leur arrestation, ils ont tenté de s’opposer jusqu’à blesser deux policiers.

Dans la nuit du dimanche au lundi, aux environs de 3 h, les éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico, de retour d'une mission d'investigation à Keur Massar, ont interpellé une bande de quatre individus pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et de falsification de signes monétaires.

Selon nos informations, ils s'identifient aux noms de N. Mané, (né en 1981 et agent immobilier de fonction), C. Mbaye (né en 1984 et menuisier), M. Ngom (né en 1979 et ouvrier de métier) et S. Camara (né en 1985 et ouvrier).

L'interpellation des suspects, renseignent nos interlocuteurs, fait suite à l'exploitation d'une information anonyme faisant état d'un intense réseau de trafic de faux billets à Keur Massar. Selon la source, un certain B. Fall est le principal animateur de ce commerce illicite. Ainsi, il aurait contacté un individu et pris un appartement à Keur Massar pour procéder au lavage des billets noirs.

Afin de vérifier ce renseignement, indiquent nos interlocuteurs, de discrets dispositifs de surveillance et de filature sont placés aux alentours des lieux, dans le but d’arrêter les probables suspects. Ce qui a fini par donner les résultats escomptés.

En effet, après quelques heures d'attente, l'équipe de recherche a aperçu l'individu décrit par la source avec un sac suspect à bord d’une moto-Jakarta avec un autre individu stationné à hauteur de l'arrêt Dibiterie. Ils ont continué leur chemin avec deux autres individus non identifiés à bord d'une autre moto.

Ils ont été surpris par les éléments de police, plus tard, dans le salon d'un appartement et à côté des sachets contenant, après vérification des coupures de billets noirs dont le décompte fait état de 1 647 992 000 de billets noirs, dont 12 724 billets noirs en coupures de 100 dollars et 2 800 billets noirs en coupures de 500 euros.

Poursuivant les recherches, une fouille effectuée sur les lieux a permis de découvrir deux sachets de farine, d’autres suspectés d'être du mercure et un de produit non encore identifié. Par ailleurs, ont précisé nos sources, les deux individus en question, certainement, flairant la présence policière, se sont retirés furtivement.

À l’arrivée des limiers, sentant les carottes cuites, les malfaiteurs ont opposé une résistance farouche à leur interpellation. Une situation qui a entraîné des blessures légères à deux agents de police respectivement au niveau de la cheville et de l'épaule. De même qu’un suspect du nom de N. Mané alias ‘’B. Fall’’, qui se plaint de douleurs au niveau du coude et qui a été acheminé à l'hôpital suivant réquisition à médecin.

Conduits dans les locaux du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico, ils ont été interrogés. Face aux enquêteurs, ils se renvoyaient la balle, informent nos sources. Suffisant pour qu’ils puissent être placés en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires.

CHEIKH THIAM