La deuxième édition du Festival du film européen-africain s’est ouverte mardi dernier à Dakar, sous le signe de la coopération culturelle. Clôturé ce dimanche, cet événement itinérant est passé dans plusieurs villes du Sénégal – Dakar, Guédiawaye, Thiès et Mbour – et a permis de mettre à l’honneur la créativité commune entre l’Afrique et l’Europe autour du thème "Unis par le cinéma, enrichis par la diversité".

À la maison de la culture Douta Seck, la soirée d'ouverture du festival a été marquée par la projection de ‘’Xalé’’, long métrage du réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa. Inspiré de témoignages intimes, le film retrace le drame d’Awa Ndiaye, une adolescente de 15 ans victime d’un viol incestueux.

Présent à la cérémonie au nom de la ministre de la Culture Khady Diène Gaye, le directeur de la Cinématographie, Germain Coly, a salué une initiative symbolique : "À travers ce festival, c’est toute une dynamique d’échange, de collaboration et de créativité commune qui se met en place entre l’Europe et l’Afrique." Il a plaidé pour la pérennisation du festival, le qualifiant de "moment fort pour les cinéphiles sénégalais et un espace de convergence des talents africains et européens".

De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a rappelé l’engagement européen à soutenir la culture comme vecteur de développement, d’identité et de paix : "Les industries culturelles et créatives sont porteuses d’avenir, en Afrique comme en Europe."

Le diplomate est par ailleurs convaincu que les acteurs culturels des deux continents ont beaucoup à apprendre “mutuellement”.

Rappelons que douze films, courts et longs métrages, signés de réalisateurs sénégalais, ivoiriens, mais aussi finlandais, irlandais, allemands, belges, français ou italiens, composent la sélection de cette édition. “Une programmation résolument tournée vers l’audace et le dialogue, à l’image de ce festival qui ambitionne de devenir un rendez-vous culturel majeur”.

Mamadou Diop