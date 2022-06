Le temps d’un weekend prolongé, le Comité directeur du PS s’est déplacé à Guédiawaye. Lors d’une rencontre, la secrétaire générale du Parti socialiste a soutenu que tout le monde peut reconnaitre le travail que leur parti joue au sein de Benno Bokk Yaakaar. D’après Aminata Mbengue Ndiaye, ses camarades et elle suivent encore le chemin tracé par feu Ousmane Tanor Dieng. Il leur avait demandé, d’après elle, de tout faire pour qu’en cas d’éclatement au sein de Benno Bokk Yaakaar, que cela ne vienne pas des socialistes.

‘’Nous allons tout faire pour que BBY continue d’être debout. L’autre chose est que nous engageons tous les membres du PS, nos militants d’ici et d’ailleurs, à se lever et faire un bloc pour gagner ces élections. Ceci va nous aider à continuer notre mandat jusqu’en 2024. Et je pense que vous ne souhaitez pas à Macky une cohabitation.

Donc, restez unis et travaillez pour qu’une pareille chose ne puisse pas arriver. Guédiawaye doit être parmi les premières villes au Sénégal à nous donner une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Nous disons à Aliou Sall de se lever et d’associer tous les militants pour faire triompher la victoire. Je le connais et je sais ce dont il est capable. Je ne doute pas de ses capacités, car j’ai eu à faire des voyages avec lui’’, a indiqué la SG du PS.

Selon qui le voyage du président Macky Sall en Russie en tant que président de l’Union africaine, de même que le succès du khalife des niassènes, Cheikh Mahi Niass sur la résolution de la crise au Soudan sont des fiertés pour les Sénégalais. Cela signifie, selon elle, que le Sénégal est un pays fort, avec des leaders forts et qui se font respecter.

Pour sa part, la tête de liste de la coalition BBY de Guédiawaye pour les prochaines joutes législatives, a promis une victoire au soir du 31 juillet prochain. Selon Néné Fatoumata Tall, BBY va faire la remontada face à l’opposition. ‘’C’est vrai que nous avons perdu les Locales, mais pas parce qu’on n’a pas bien travaillé, qu’on ne soutient pas la population. On sait pourquoi nous avions perdu et nous le gardons jalousement jusqu’au 31 juillet prochain. Madame la Présidente, dites au président Macky Sall que la remontada aura lieu à Guédiawaye.

C’est la raison pour laquelle je lance un appel à l’endroit des jeunes et des femmes. Pour ces dernières, Macky ne nous doit plus rien. Il a mis à la tête nationale et à la troisième place (Aida Sow Diawara) des femmes, ainsi que moi-même. Il faut également saluer le nombre impressionnant de jeunes qui ont été investis. Donc, nous devrons lui rendre la monnaie de sa pièce. N’acceptez pas qu’on vous manipule. Cette élection va au-delà de nos personnes. Le président a besoin de cette victoire. Nous de Guédiawaye, nous lui devons cela’’, a soutenu la ministre de la Jeunesse.

La rencontre a enregistré la présence des députés Aida Sow Diawara, qui organisait la manifestation, Yéya Diallo, Mame Bounama Sall, le ministre Serigne Mbaye Thiam, l’ancien maire Aliou Sall, le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt Racine Talla, entre autres.