Malgré une situation sportive stabilisée avec une actuelle sixième place en Premier League, Arsenal galère à se débarrasser de ses tracas. Le dernier en date ? L’affaire Pierre-Emerick Aubameyang, écarté du groupe depuis le week-end dernier et déchu de son statut de capitaine pour être rentré trop tard de son voyage en France la semaine dernière. Un nouvel écart pour le Gabonais, déjà vivement critiqué depuis le début de la saison pour ses performances sur le terrain et dont la gestion du cas par le club rappelle la triste fin entre les Gunners et Mesut Özil.

Large vainqueur de Southampton samedi dernier, Arsenal s’est bien relancé en Premier League après deux revers consécutifs à Manchester United et Everton. Un succès revigorant pour des Gunners de retour dans le top six. Et pourtant, toute l’attention des supporters était focalisée sur un tout autre évènement ce jour-là : l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais avait en réalité été autorisé par le club à rallier la France mercredi dernier pour rendre visite à sa mère, malade, à la condition de revenir le soir-même afin de respecter les 48 heures d’isolement liés au protocole sanitaire et pouvoir être aligné contre Southampton.

Un deal non respecté par le joueur, revenu seulement le lendemain et obligeant Mikel Arteta, le coach des Canonniers, à sévir en écartant son capitaine du groupe pour la réception des Saints. « Nous avons été très constants sur le fait que certaines règles ne sont pas négociables au sein de l'équipe. Aujourd'hui, il n'est pas assez concerné par la ligne de conduite que nous nous sommes fixée, a lâché le Basque avant la rencontre. Sa sanction commence aujourd'hui, mais ce n'est certainement pas une situation facile, qui plus est lorsqu'il s'agit du capitaine de notre club. »

Quatre jours plus tard, la situation ne s’est pas améliorée pour l’ancien Stéphanois. Pire, de nouveau absent du groupe qui affrontera West Ham ce mercredi dans un match crucial pour les places européennes, Aubameyang a également été informé qu’il ne sera plus le capitaine des Gunners, un statut qu’il avait hérité depuis novembre 2019 et l’affaire Granit Xhaka. Une véritable descente aux enfers pour le Gabonais, même si ce dernier n’a pas attendu de perdre son brassard pour se noyer.

Une suite logique et un avenir en suspens

Depuis le début de l’année, Aubameyang fait bien plus parler de lui pour ses écarts que pour ses exploits sur le terrain. Un retard au stade pour la réception de Tottenham en mars dernier lui avait déjà valu d’être retiré de la feuille de match par Arteta, quelques semaines après une polémique pour un tatouage effectué sans respecter les protocoles sanitaires. Pas franchement le meilleur exemple à donner lorsqu'on est capitaine d’une jeune équipe, d’autant que ses performances sportives sont en chute libre.

Arrivé en janvier 2018, le Gabonais s’est d’abord imposé comme la star de l’Emirates Stadium (10 buts lors de ses six premiers mois en Premier League, 22 pour chacune des deux campagnes suivantes) avant de ralentir fortement (10 pions l’année dernière et seulement 4 depuis le début de la saison), au point d’être un véritable fantôme sur le terrain où son body language trahit une défaillance totale du joueur depuis de nombreuses semaines, à des années-lumière de l’état d’esprit affiché par les jeunes pousses du club qui portent le club cette année.

Alors que reste-t-il de l’histoire entre Aubameyang et Arsenal aujourd’hui ? À l’heure actuelle, un contrat mirobolant (environ 20 millions d’euros par an) qui court jusqu’en juin 2023 et un joueur de 32 ans très loin de son meilleur niveau. Une situation qui rappelle les derniers mois de Mesut Özil à Arsenal, lorsque l’Allemand était persona non grata malgré une paye mensuelle conséquente qui paralysait les finances du club. Et alors qu'Alexandre Lacazette, l'autre avant-centre du club, semble plus que jamais proche d'un départ à la fin de son contrat l'été prochain, il va falloir un réveil rapide et efficace de l'ancien avant-centre du Borussia Dortmund pour éviter un nouveau drama dont on se passerait bien dans le nord de Londres.

Sofoot.com