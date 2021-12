Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de développement de la petite enfance : éducation de la petite enfance et préparation scolaire 2019-2023, la directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) a offert hier des kits d’hygiène. Selon Maïmouna Cissokho, ce projet est financé par la République de Corée, à travers l’Agence de coopération internationale de Corée (Koica), pour un montant de 2,868 milliards F CFA. Il couvre les régions de Saint-Louis et de Louga.

Il a pour objectif d’améliorer l’accès aux services de développement de la petite enfance, la qualité des interventions et la gouvernance des structures Dipe dans les régions cibles. Ainsi, poursuit-elle, il s’agit, entre autres actions, de construire et d’équiper huit cases des tout-petits dans les départements de Louga et de Dagana, de mettre en place, avec les collectivités territoriales, des plateformes communautaires de prise en charge des tout-petits, d’améliorer les conditions d’accueil et d’élargir la couverture aux services de la petite enfance, d’équiper plus de 250 structures Dipe dans les régions de Louga et Saint-Louis, de dérouler un programme d’éveil et de stimulation précoces et de renforcer les capacités des différents acteurs, notamment les éducateurs, les membres des comités de gestion et les conseillères familiales.

..."Consciente de la nécessité de poursuivre la protection des enfants des structures SDIPE de la pandémie de coronavirus, toujours présente dans notre pays, la Koica a bien voulu octroyer un deuxième appui financier, d’un montant de 202,818 millions F CFA, à travers un avenant au mémorandum du projet signé le 6 août 2021. L’objectif visé est de garantir une bonne année scolaire 2021-2022 et des enseignements-apprentissages sans risque majeur pour les tout-petits au niveau des structures Dipe. Ce second appui a permis d’acquérir ce matériel dont nous procédons aujourd’hui à la remise symbolique.

Il est composé de trois lots destinés aux enfants des structures Dipe, avec 26 862 gels hydro-alcooliques, 26 862 mouchoirs en tissu, 26 862 sacoches et 747 cartons de savon, un lot destiné aux enseignants, avec 4 650 masques lavables et 1 550 gels hydro-alcooliques et, enfin, un lot destiné aux structures Dipe, avec 419 thermoflashs, 419 cartons d’eau de javel, 419 cartons de savon liquide, 419 dispositifs de lavage des mains et de 1 676 affiches sur les techniques de lavage des mains. Le dispositif mis en place avec ce matériel sera complété par des sessions de mise à niveau du personnel sur les techniques de lavage des mains par les conseillères familiales. Cet équipement est destiné à 26 862 enfants, 1 550 enseignants et 419 SDIPE des régions de Kédougou, de Thiès et une partie de Dakar (académies de Rufisque et de Pikine-Guédiawaye)", a soutenu la directrice. Selon qui, ce matériel va contribuer, de manière considérable, au déroulement des enseignements-apprentissages dans des conditions de sécurité au niveau les structures de développement intégré de la petite enfance, avec une protection les tout-petits de la maladie de la Covid-19.