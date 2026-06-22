Un appel de détresse reçu des familles de migrants sénégalais détenus en Mauritanie fait aujourd'hui écho à une situation humaine jugée alarmante. À travers Horizon Sans Frontières (HSF), les proches de 40 ressortissants sénégalais emprisonnés depuis mars 2025 lancent un cri du cœur et interpellent les autorités sénégalaises sur le sort de ces compatriotes privés de liberté depuis plus de quinze mois.

Arrêtés à Nouadhibou dans le cadre des opérations de lutte contre l'émigration irrégulière, ces Sénégalais sont toujours détenus à Nouakchott sans avoir été jugés, selon leurs familles, qui dénoncent une détention prolongée et l'absence de perspectives claires quant à leur situation.

Les proches affirment vivre dans l'angoisse, les contacts avec les détenus étant devenus rares. Plusieurs d'entre eux étaient les principaux soutiens de leurs familles, laissant derrière eux des épouses, des enfants et des parents aujourd'hui confrontés à de graves difficultés sociales et économiques.

« Ils meurent à petit feu. Nous demandons simplement qu'ils soient rapatriés. Les abandonner dans des prisons étrangères est inhumain », confie un membre d'une famille éprouvée.

Devant l'absence d'évolution du dossier, certaines familles avaient même décidé d'envoyer des proches en Mauritanie pour s'enquérir des conditions de détention et apporter une assistance aux prisonniers.

Ces familles redoutent aujourd’hui que le sort de ces 40 Sénégalais ne sombre dans l'oubli et lancent un appel pressant aux autorités sénégalaises afin qu'une solution humaine soit trouvée dans les plus brefs délais.

Face à ce qu'elle considère comme une urgence humanitaire, Horizon Sans Frontières appelle l'État du Sénégal à engager sans délai des démarches diplomatiques auprès des autorités mauritaniennes afin d'obtenir soit la libération, soit le rapatriement de ces compatriotes.

Boubacar Seye

Chercheur-consultant en migrations internationales

Président d’Horizon Sans Frontières