Publié le 22 Jun 2026 - 17:23
APPEL HSF POUR 40 MIGRANTS SÉNÉGALAIS EMPRISONNÉS EN MAURITANIE

“Ils meurent à petit feu”

 

Un appel de détresse reçu des familles de migrants sénégalais détenus en Mauritanie fait aujourd'hui écho à une situation humaine jugée alarmante. À travers Horizon Sans Frontières (HSF), les proches de 40 ressortissants sénégalais emprisonnés depuis mars 2025 lancent un cri du cœur et interpellent les autorités sénégalaises sur le sort de ces compatriotes privés de liberté depuis plus de quinze mois.

Arrêtés à Nouadhibou dans le cadre des opérations de lutte contre l'émigration irrégulière, ces Sénégalais sont toujours détenus à Nouakchott sans avoir été jugés, selon leurs familles, qui dénoncent une détention prolongée et l'absence de perspectives claires quant à leur situation.

Les proches affirment vivre dans l'angoisse, les contacts avec les détenus étant devenus rares. Plusieurs d'entre eux étaient les principaux soutiens de leurs familles, laissant derrière eux des épouses, des enfants et des parents aujourd'hui confrontés à de graves difficultés sociales et économiques.

« Ils meurent à petit feu. Nous demandons simplement qu'ils soient rapatriés. Les abandonner dans des prisons étrangères est inhumain », confie un membre d'une famille éprouvée.

Devant l'absence d'évolution du dossier, certaines familles avaient  même décidé d'envoyer des proches en Mauritanie pour s'enquérir des conditions de détention et apporter une assistance aux prisonniers.

Ces  familles redoutent aujourd’hui que le sort de ces 40 Sénégalais ne sombre dans l'oubli et lancent un appel pressant aux autorités sénégalaises afin qu'une solution humaine soit trouvée dans les plus brefs délais.

Face à ce qu'elle considère comme une urgence humanitaire, Horizon Sans Frontières appelle l'État du Sénégal à engager sans délai des démarches diplomatiques auprès des autorités mauritaniennes afin d'obtenir soit la libération, soit le rapatriement de ces compatriotes.

Boubacar Seye
Chercheur-consultant en migrations internationales
Président d’Horizon Sans Frontières

Section: 
libreparole
MOBILITÉS HUMAINES- SPORT ET CULTURES : Une coupe du monde raciste, xénophobe et discriminatoire !
CONCILIER LES AMBITIONS SOUVERAINES DU PEUPLE AVEC LES EXIGENCES DE RIGUEUR DU FMI Un exercice cornélien pour le nouveau gouvernement ?
De la nécessité d’une réforme de l’enseignement à la nécessaire rééducation de l’intelligentsia au Sénégal
MES CONSEILS AU DUO DIOMAYE-SONKO : Tout est possible !
Lettre ouverte à Monsieur Bacary Sarr, Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement
CONCERTATIONS NATIONALES : L’économie ne peut plus attendre
AU-DELÀ DES RÉFORMES : Refonder l’éducation sénégalaise pour bâtir le capital humain du XXIe siècle
SÉNÉGAL : Quand gouverner sans la majorité devient le défi démocratique
Petite reflexion sur la figure messianique au Sénégal
Au fond des pensées d’un homme
Abdoulaye Wade, ou la grandeur d’un destin sénégalais
De l’exigence de résultats et les raisons de douter
Observations*
Hommage au Professeur Mouhamadou Moustapha Kassé
Le sort des femmes, une préoccupation saillante dans le bilan du Président Wade
EROSION CÔTIÈRE : Extraction frauduleuse de sable marin, inaction locale de protection des plages et propositions
Le Président Wade à cent ans
DU SALOUM AUX MARCHES INTERNATIONAUX : Et si le prochain champion sénégalais était aujourd’hui un paysan ?
Requiem pour le Sahel ou le dernier voyage de Maurice Freund
BAMAKO AU BORD DE LA PARALYSIE : BLOCUS, PÉNURIES ET GUERRE ÉNERGÉTIQUE. Le sabotage de Manantali : un tournant dangereux dans la crise malienne