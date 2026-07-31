Au Sénégal, l’infidélité est grave surtout quand elle est féminine. Pour lui : excuses, confort, service après-faute. Pour elle : procès public, honte collective, tribunal social. Une même faute, deux verdicts : admirable équité patriarcale. Au royaume du patriarcat, même la faute a son tarif : première classe pour lui, tribunal pour elle.

La faute ne choque pas toujours : elle choque surtout quand elle échappe aux hommes.

Quand un homme trompe, le comité des excuses se réunit aussitôt : faiblesse, pulsion, nature masculine, parfois même « besoin ». Le patriarcat lui réserve une chaise VIP dans la salle d’attente du pardon. On gronde doucement, puis l’on pardonne vite. L’irresponsabilité devient tempérament ; la trahison, anecdote ; la douleur de la femme, dommage secondaire du folklore viril. La faute existe, mais elle voyage en première classe.

Mais qu’une femme fasse la même chose, et la société sort le tribunal, la sentence, la honte et le communiqué officiel de la vertu blessée. Quand il faut juger les femmes, tout le monde trouve soudain du temps. L’homme infidèle reste fréquentable ; la femme infidèle devient un corps à condamner, une réputation à abattre, un avertissement public.

Le privilège masculin commence là : dans cette capacité à fauter sans être détruit.

On la juge moins pour ce qu’elle a fait que pour ce qu’elle révèle : une femme peut désirer hors du manuel fourni par la société. Le scandale n’est pas que l’infidélité devienne acceptable lorsqu’elle est féminine ; c’est que la même faute ne reçoive jamais le même verdict. Ce n’est pas l’adultère qui choque : c’est l’égalité devant la faute.

Ce que l’on pardonne aux hommes devient scandale dès qu’une femme cesse d’obéir.

Le plus savoureux, c’est que les infidèles n’aiment généralement pas l’infidélité lorsqu’elle change de camp. Ceux qui réclamaient compréhension et patience deviennent soudain ministres de la fidélité. La liberté qu’ils s’offrent devient crime d’État dès qu’une femme ose en tester le mode d’emploi.

Pour habiller cette injustice, on sort la garde-robe morale : religion, culture, honneur, foyer, respect, maternité. Des mots immenses, trop souvent utilisés comme des menottes parfumées. Ce n’est pas la morale que l’on défend : c’est la charpente du patriarcat, celle qui surveille le corps des femmes, contrôle leur réputation et confisque leur liberté.

Le patriarcat adore parler d’honneur quand il s’agit de surveiller les femmes.

Quand la femme est mère, le tribunal social ne juge plus : il sort le tampon « mauvaise mère ». On ne lui reproche plus seulement d’avoir trompé ; on l’accuse de profaner une fonction, de salir ses enfants, de trahir une mission. La mère n’est plus une personne : elle devient une institution à sanctionner. Elle n’a plus droit à la faute ; elle doit incarner la vertu.

Le père infidèle peut rester un « bon père ». La mère infidèle, elle, est radiée du registre de l’humanité correcte. Là encore, le patriarcat trie les fautes : celles des hommes seraient privées, celles des femmes deviendraient publiques ; celles des pères resteraient conjugales, celles des mères deviendraient maternelles.

On exige de la femme une pureté que personne n’ose demander aux hommes. Elle doit être disponible, irréprochable, patiente, presque désincarnée. On lui laisse un nom, mais on lui retire le droit d’être une personne : son corps devient suspect, sa fatigue illégitime, sa liberté une menace. On ne lui demande pas d’être morale ; on lui demande d’être docile.

La maternité devient une arme disciplinaire. Une bonne mère devrait supporter, pardonner, encaisser, s’oublier. On exige d’elle qu’elle répare ce qu’elle n’a pas cassé, protège un foyer qu’elle n’a pas toujours détruit et sauve une image familiale fissurée par d’autres. Si elle refuse le sacrifice, on l’accuse d’égoïsme.

La mère est sommée d’être sacrée pour que personne n’ait à reconnaître qu’elle est humaine.

Regardons la vérité en face : les femmes aussi trompent. Dire cela n’est pas applaudir l’infidélité ; c’est refuser le mensonge selon lequel le désir, la faille ou la contradiction seraient des privilèges masculins. Elles trompent parfois par manque d’amour, par vengeance, par lassitude, par désir, ou parce qu’elles étouffent dans des foyers où l’on exige patience et silence.

Le désir féminin n’est ni une anomalie ni une maladie morale. Il existe, circule et déborde parfois les cadres imposés. Le problème, pour l’ordre patriarcal, n’est pas que les femmes aient un désir ; c’est qu’elles puissent en disposer sans permission, sans confession, sans punition. Ce qui l’effraie, ce n’est pas la faute : c’est une femme qui ne demande plus l’autorisation d’être humaine.

Le vrai scandale n’est pas qu’une femme désire : c’est qu’elle n’ait plus peur de le savoir.

Depuis l’enfance, beaucoup de filles apprennent le renoncement : retenue avant désir, pudeur avant liberté, réputation avant bonheur. On leur enseigne à protéger le nom des autres avant leur dignité, à confondre effacement et respectabilité. Les garçons, eux, grandissent avec l’idée que leurs écarts seront compris et contextualisés. Le patriarcat se fabrique là : dans les phrases répétées aux filles et les permissions accordées aux garçons.

On n’éduque pas les filles à être libres ; on les entraîne trop souvent à être acceptables.

Ce n’est donc pas seulement l’adultère que la société juge, mais l’insubordination féminine. Une femme qui trompe brise le contrat invisible : être le refuge moral de l’homme, la gardienne de l’honneur familial, la preuve vivante que l’ordre patriarcal fonctionne encore. Ce que l’on punit, au fond, ce n’est pas seulement la faute : c’est la désobéissance.

Sommes-nous réellement contre l’infidélité, ou sommes-nous surtout paniqués à l’idée qu’elle cesse d’être un privilège masculin ?

Ce tabou est politique : il parle de pouvoir. Il révèle qui peut fauter sans être détruit, trahir sans perdre son statut, désirer sans être traîné dans la boue. Il montre aussi qui doit encaisser, pardonner et protéger la réputation familiale. Le patriarcat survit parce qu’il a réussi à faire passer l’injustice pour de l’ordre, et l’obéissance des femmes pour de la morale.

Quand l’injustice devient habitude, elle finit par se faire passer pour sagesse.

Dans ce système, l’homme peut salir le foyer tout en parlant d’honneur, blesser sa femme tout en exigeant sa loyauté, multiplier les écarts tout en demandant le respect de son nom. La femme devient la vitrine : si elle se fissure, tout le monde crie au désastre, mais personne ne demande qui jetait les pierres.

Une femme trompée doit être digne ; une femme qui trompe doit être punie. Voilà la grande arnaque morale : on demande aux femmes d’être les gardiennes d’un ordre que les hommes peuvent violer sans être bannis, et de sauver l’honneur pendant que d’autres le piétinent tranquillement.

Quant à la polygamie, souvent brandie comme carte joker, elle n’est pas un passeport diplomatique pour le mensonge, le mépris ou la consommation affective. L’invoquer pour couvrir toutes les dérives masculines, c’est garder les privilèges, oublier les responsabilités, puis appeler cela sagesse avec une main sur le cœur et l’autre sur les avantages.

La responsabilité masculine doit revenir au centre. Trop souvent, on parle de la patience des femmes pour éviter de nommer l’inconséquence des hommes. On glorifie celles qui restent, comme si supporter l’humiliation était une discipline olympique. À force de célébrer la résilience féminine, on fabrique des héroïnes épuisées et des hommes jamais comptables de leurs actes. Demander aux hommes d’assumer ce qu’ils font : audacieux, vraiment.

La justice ne commence pas quand les femmes pardonnent mieux ; elle commence quand les hommes répondent enfin de leurs actes.

Que le mâle sénégalais l’entende : la Sénégalaise n’est plus une sainte décorative livrée avec le salon, les enfants et la patience illimitée. Elle n’est pas née pour pardonner en silence ni tenir debout une morale que d’autres piétinent en babouches. Elle peut aimer, se lasser, désirer, mentir, partir, revenir, se taire, choisir comme tout être humain. La différence, c’est que la société lui fait payer au prix fort ce qu’elle propose aux hommes en promotion permanente.

Parlons de morale, oui. Mais sans balance truquée. Si l’infidélité est une faute, qu’elle le soit pour tous. Une même faute, un même verdict. Le reste n’est qu’hypocrisie patriarcale sous emballage sacré. Et cette hypocrisie doit tomber : clairement, publiquement, définitivement.

Par Gabrielle KANE