Le Grand Magal de Touba est bien plus qu'une simple commémoration religieuse. Il constitue l'une des plus grandes manifestations humaines du continent africain et une démonstration éclatante de la capacité du Sénégal à mobiliser des millions de personnes autour des valeurs de foi, de travail, de discipline et de solidarité léguées par Cheikh Ahmadou Bamba.

Chaque année, le 18 Safar, plus de cinq millions de fidèles convergent vers la ville sainte de Touba. Dès lors, le Grand Magal s'impose comme un événement majeur dont l'impact économique ne peut plus être perçu comme une simple conséquence de l'affluence.

Au contraire, il doit être pleinement intégré dans la stratégie nationale de développement et dans la vision de souveraineté économique portée par les plus hautes autorités de l'État.

En effet, le Sénégal ne peut plus considérer le Magal comme une célébration qu'il convient uniquement d'accompagner sur les plans sécuritaire, sanitaire et logistique. Il doit désormais le reconnaître comme un véritable écosystème économique, capable de créer de la valeur, de générer des milliers d'emplois, d'attirer des investissements et de renforcer durablement notre souveraineté économique.

À chaque édition, les compagnies aériennes affichent complet plusieurs semaines à l'avance. Parallèlement, les transports terrestres enregistrent une activité exceptionnelle, tandis que les marchés connaissent une forte dynamique. Les secteurs du commerce, de l'élevage, de l'agriculture, de l'artisanat, de la restauration, de l'hôtellerie et des services réalisent, quant à eux, des performances remarquables.

Ces réalités démontrent que le Magal est déjà un puissant moteur économique, même en l'absence d'une véritable stratégie nationale de valorisation.

Par conséquent, un changement de paradigme s'impose. L'État, en partenariat avec le secteur privé national, les collectivités territoriales et la diaspora, doit bâtir une stratégie économique ambitieuse autour du Grand Magal. À cet effet, il devient indispensable d'offrir à nos compatriotes établis à l'étranger des solutions de transport plus accessibles grâce à des partenariats permettant d'accroître significativement l'offre aérienne durant cette période exceptionnelle, afin que le coût du voyage ne constitue plus un obstacle à leur participation.

Par ailleurs, cette vision doit s'étendre au développement des infrastructures. La création d'un aérodrome moderne dans la zone de Mbacké, la mise en place de navettes aériennes régulières, la réhabilitation du chemin de fer avec des trains modernes, confortables et sécurisés, ainsi que la construction d'infrastructures d'hébergement adaptées permettraient non seulement d'améliorer les conditions d'accueil des pèlerins, mais également de faire du tourisme religieux un véritable moteur de croissance, créateur de richesses, d'emplois et d'opportunités pour les entreprises nationales.

De surcroît, l'expérience de Touba doit inspirer une nouvelle politique de valorisation du patrimoine religieux sénégalais. Partout dans le monde, les grandes nations ont su transformer leurs hauts lieux spirituels en puissants pôles économiques sans jamais dénaturer leur vocation religieuse. Le Sénégal dispose, avec le Grand Magal de Touba, de tous les atouts pour devenir une référence internationale en matière de tourisme religieux.

Dans cette même dynamique, l'organisation annuelle d'un grand Forum économique international en marge du Magal constituerait une innovation majeure. Cette rencontre réunirait investisseurs, entrepreneurs, institutions financières, industriels, acteurs de la diaspora et décideurs publics afin de promouvoir les opportunités d'investissement, de favoriser les partenariats stratégiques et d'accompagner l'émergence d'entreprises nationales capables de répondre aux besoins générés par cet événement d'envergure mondiale.

Enfin, dans la dynamique de transformation structurelle engagée par les plus hautes autorités de notre pays et conformément à l'ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, le Grand Magal doit devenir un instrument stratégique de création de valeur, de développement territorial et de souveraineté économique. Il est désormais temps de dépasser la seule gestion événementielle pour construire une véritable économie du Magal, structurée, innovante, compétitive et durable, au bénéfice des populations, des entreprises nationales et de toute la Nation.

Le Grand Magal de Touba est, avant tout, une immense bénédiction spirituelle. Toutefois, il représente également une formidable opportunité économique que le Sénégal ne peut plus se permettre de sous-exploiter. Car c'est en valorisant intelligemment nos propres ressources, notre patrimoine spirituel, notre savoir-faire et notre exceptionnelle capacité d'organisation que nous consoliderons notre souveraineté économique et construirons un Sénégal plus fort, plus prospère et résolument tourné vers l'avenir.

M.Djibril BA

Ingénieur agronome

Ingénieur Financier.

Expert en développement des entreprises et Chaines de valeur agricoles et agroalimentaires

Président du mouvement PROGRES