Le slogan « France dégage ! » mérite d'être nuancé. Les relations entre la France et le Sénégal ne se résument ni à un rapport de domination, ni à une coopération sans critique.

L'exemple du Train Express Régional (TER) est révélateur. Réalisé avec une importante coopération française, il a modernisé les transports entre Dakar et Diamniadio. Le 24 juillet 2026, le Gouvernement du Sénégal, SEN-TER SA, l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne ont signé un protocole d'accord mobilisant 10 millions d'euros (environ 6,56 milliards de FCFA) pour financer les études d'avant-projet de l'extension du TER jusqu'à Thiès.

Cette coopération se poursuit également sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye. En 2025, l'Agence française de développement (AFD) a accordé un prêt souverain de 25 millions d'euros, soit environ 16,4 milliards de FCFA, pour financer la deuxième phase du projet PAVIE, mis en œuvre par la DER/FJ.

Cela n'empêche pas un débat légitime sur certains aspects de la relation franco-sénégalaise. Mais les faits montrent que, lorsque les intérêts du Sénégal sont en jeu, les autorités continuent de coopérer avec la France sur des projets structurants.

Le véritable enjeu n'est donc pas de lancer des slogans, mais de conclure des partenariats équilibrés avec tous les pays susceptibles de contribuer au développement du Sénégal. En matière de diplomatie économique, l'intérêt national doit toujours primer sur les postures idéologiques.

Par le Pr Amath NDIAYE