À Saint-Louis, dans le delta du Saloum ou à Matam, les politiques environnementales illustrent un même constat : un décalage persistant entre les objectifs affichés par les textes et les réalités du terrain. Cet écart ne relève pas uniquement de difficultés de mise en œuvre. Il tient également à la manière dont ces politiques sont conçues, aux instruments qu’elles mobilisent, aux indicateurs qu’elles privilégient et à la place réellement accordée aux acteurs locaux dans les processus de décision.

Mesurer plutôt que comprendre

Face à des défis tels que la désertification, l’érosion côtière ou le recul des mangroves, le Sénégal a mis en œuvre plusieurs politiques environnementales, notamment à travers la Grande Muraille Verte. Toutefois, les indicateurs retenus pour mesurer les résultats, comme le nombre d’hectares reboisés ou le taux de survie des plants, tendent parfois à prendre le pas sur les objectifs écologiques eux-mêmes.

Les études de terrain montrent que les résultats demeurent limités, notamment en raison du choix d’espèces plus faciles à comptabiliser que réellement adaptées aux écosystèmes locaux. Le classement de certaines parcelles en « forêt communautaire » révèle également que des dispositifs présentés comme techniques peuvent produire des effets fonciers et sociaux importants au profit de certains groupes, au détriment d’autres usagers.

Cogérer sur le papier, décider ailleurs

Le même décalage apparaît dans la gestion des aires marines protégées. Si le principe de cogestion entre l’État et les communautés locales est inscrit dans les textes, les enquêtes montrent que les mécanismes de décision restent largement concentrés entre les mains de l’administration. La faible rotation des responsables, les tensions entre comités locaux et services administratifs ainsi que le vieillissement des instances de gestion traduisent les difficultés d’une participation qui demeure davantage institutionnelle qu’effective.

Un accord, deux réalités

L’accord de partenariat pour une pêche durable entre le Sénégal et l’Union européenne repose sur un principe de partage équilibré des ressources halieutiques. Dans la pratique, les difficultés de contrôle de la pêche illégale et les témoignages des pêcheurs artisanaux mettent en évidence une réalité plus contrastée. Les dommages causés par certains chalutiers étrangers et la baisse des revenus des pêcheurs illustrent les tensions persistantes entre les engagements internationaux et les conditions vécues sur le terrain.

L’État et les ONG, entre deux feux

L’État se trouve confronté à une double exigence : répondre aux attentes des bailleurs internationaux tout en tenant compte des réalités sociales locales. Cette tension contribue à expliquer les écarts observés entre les ambitions des politiques publiques et leur application.

Les organisations non gouvernementales jouent également un rôle important dans l’accompagnement des projets. Toutefois, leur dépendance aux financements extérieurs peut les conduire à privilégier les exigences des bailleurs et les indicateurs internationaux, au risque d’éloigner leurs interventions des besoins exprimés localement.

Le terrain ne se laisse pas faire

Les populations concernées ne demeurent pas passives face aux politiques environnementales. Elles se les approprient, les adaptent, les contournent ou les réinterprètent selon leurs propres logiques sociales, foncières ou économiques.

Qu’il s’agisse de la gestion des forêts communautaires, des dispositifs de reboisement, des comités de gestion des aires marines protégées ou encore des mobilisations des pêcheurs artisans, les pratiques observées montrent que les acteurs locaux restent des participants à part entière de la fabrique des politiques publiques, même lorsque leur pouvoir de décision demeure limité.

Vers une gouvernance plus partagée

Ces trois dossiers dessinent une image assez éloignée du récit d’une politique environnementale unifiée, conçue rationnellement puis appliquée sur le terrain. La réalité est celle d’une fabrique à plusieurs mains, où bailleurs internationaux, État, organisations intermédiaires et communautés locales poursuivent des objectifs partiellement convergents et partiellement divergents, avec des moyens de pression très inégaux.

Pour réduire les écarts entre les ambitions affichées et les résultats obtenus, plusieurs orientations sont proposées : dépasser les seuls indicateurs quantitatifs, associer les acteurs locaux dès la conception des politiques, mieux sécuriser les droits d’usage coutumiers et reconnaître les savoirs locaux comme de véritables ressources de gouvernance.

L’enjeu n’est plus seulement de comprendre pourquoi certaines politiques produisent des résultats limités, mais de construire une gouvernance fondée sur un dialogue réel entre l’ensemble des acteurs concernés, condition essentielle d’une action environnementale plus efficace et plus durable.

Hamidou Diallo

Docteur en science politique, à la Fsjp /Ucad

Spécialiste en politique publique et gouvernance/

développement régional et coopération