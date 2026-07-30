Les grands discours politiques ne se reconnaissent pas à l'intensité des applaudissements qu'ils suscitent, mais à la profondeur des questions qu'ils laissent dans les consciences.

Le discours prononcé par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors du lancement de KIIRAY, Les Patriotes Républicains appartient à cette catégorie rare. Derrière l'acte de naissance d'un parti présidentiel se dessine une réflexion plus vaste : celle de la République, de son rapport au pouvoir, et de la responsabilité historique d'une génération appelée à gouverner autrement.

À une époque où la politique se réduit trop souvent à l'affrontement permanent, aux stratégies de conquête ou à la communication instantanée, le Chef de l'État choisit une autre temporalité : celle des saisons. Il ne commence ni par un programme ni par un bilan. Il commence par la terre, par son enfance à Ndiaganiao, par le mil, par cette plante trompeuse, le djeumb, qui ressemble à la bonne semence sans jamais produire de récolte.

Cette parabole paysanne est sans doute l'une des plus belles métaphores politiques prononcées au Sénégal depuis plusieurs décennies. Elle rappelle une vérité que les démocraties oublient parfois : la politique n'est pas l'art de paraître, mais celui de produire des résultats. Seul le temps sépare les bâtisseurs des illusionnistes.

Cette entrée en matière dit déjà tout. Le nouveau parti n'est pas invité à séduire ; il est appelé à féconder, à produire, à transformer. KIIRAY ne sera donc jugé ni sur la beauté de ses congrès ni sur l'ampleur de ses mobilisations, mais sur sa capacité à améliorer concrètement la vie des Sénégalais. C'est ici que réside la première rupture.

Un parti conçu comme une école, non comme une conquête

Pendant longtemps, les partis politiques africains ont été pensés comme des instruments de conquête du pouvoir. Le Président propose une autre définition : un parti doit être une école, une école où l'on apprend la discipline républicaine, où l'on forme des femmes et des hommes capables d'exercer le pouvoir avec retenue, où l'on apprend que servir l'État est plus noble que s'en servir.

Cette philosophie s'exprime avec force lorsqu'il rappelle que le Président de la République appartient désormais à tous les Sénégalais, y compris à ceux qui ne l'ont jamais soutenu. Il affirme avec une rare netteté que son serment envers la Nation prime sur toute fidélité partisane. Plus encore, il avertit son propre parti : si un jour KIIRAY venait à se croire supérieur à la République, il trahirait sa raison d'être.

Dans l'histoire politique africaine, cette phrase mérite d'être retenue, car elle inverse une logique trop souvent observée. Ce n'est plus l'État qui doit servir le parti ; c'est le parti qui doit servir l'État. Cette distinction est fondamentale. Elle constitue peut-être la véritable naissance de KIIRAY.

La réhabilitation des institutions

Le discours va cependant plus loin : il réhabilite les institutions. Le Président rappelle que les hommes passent tandis que les institutions demeurent, l'école, la justice, l'hôpital, les forces de défense, les urnes. Cette profession de foi républicaine est essentielle, car une démocratie ne survit pas grâce à des hommes providentiels ; elle survit parce que ses institutions résistent aux passions politiques.

Dans un contexte international marqué par la défiance envers les institutions publiques, ce rappel prend une dimension particulière. Il signifie que la solidité du Sénégal dépendra moins du verve de ses dirigeants que de leur capacité à consolider les règles communes.

Une charte de conduite qui engage tout le monde

Le passage qui, à mes yeux, constitue le cœur moral du discours est celui consacré à l'éthique. Le Président y définit une véritable charte de conduite : servir plutôt que se servir, faire de la transparence une règle, préférer le résultat à la promesse, combattre les idées sans humilier les personnes.

Cette exigence est immense. Elle oblige chaque responsable, chaque militant, chaque citoyen, car une République vertueuse ne peut être construite par des dirigeants intègres au sein d'une société qui tolérerait l'injustice, le favoritisme ou l'impunité. La République est un contrat moral. Elle engage tout le monde.

Un nom enraciné, une modernité assumée

Le choix même du nom KIIRAY mérite réflexion. Dans les langues nationales, les mots portent toujours une mémoire ; ils expriment une manière d'habiter le monde. En choisissant un nom enraciné dans notre patrimoine linguistique, le parti affirme que la modernité sénégalaise ne se construira pas dans l'imitation, mais dans l'enracinement. Être républicain ne signifie pas rompre avec notre identité, cela signifie lui donner une traduction politique.

Un patriotisme tourné vers l'Afrique

Enfin, le Président élargit l'horizon. Il ne parle pas seulement du Sénégal ; il parle de l'Afrique, non pas d'une Afrique des slogans, mais d'une Afrique des projets, des infrastructures, de la souveraineté économique, de la coopération et du travail. Cette vision rejoint une conviction profonde : le patriotisme véritable n'est jamais un repli sur soi. Il est une manière d'être suffisamment fort chez soi pour contribuer utilement au destin du continent.

Le véritable défi commence maintenant

L'histoire enseigne toutefois une leçon essentielle : les discours fondateurs sont toujours magnifiques ; les organisations qui leur succèdent le sont beaucoup moins lorsqu'elles oublient leurs principes. Le véritable défi de KIIRAY commence donc maintenant, dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque quartier.

Le parti devra prouver qu'il peut résister aux tentations qui ont affaibli tant d'autres formations politiques : le clientélisme, les ambitions personnelles, la recherche des privilèges, la personnalisation du pouvoir. Car la crédibilité d'une organisation ne dépend pas de la qualité de son texte fondateur ; elle dépend de la fidélité quotidienne de ses militants à ce texte.

Voilà pourquoi le plus grand hommage que les Patriotes Républicains puissent rendre au Président de la République n'est ni l'ovation ni le slogan. C'est l'exemplarité. C'est la compétence. C'est la probité. C'est le travail.

Alors seulement, la semence évoquée dans ce discours donnera une moisson digne de la confiance du peuple sénégalais. Et alors seulement, l'on pourra dire que KIIRAY n'aura pas seulement fondé un parti : il aura contribué à refonder une certaine idée de la République.