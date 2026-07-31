"Les hommes passent, les institutions restent. Et tant qu'elles resteront, le Sénégal demeurera."_

Il y a trente mois, personne n'aurait pensé qu'un certain Bassirou Diomaye Faye serait à la tête de l'État du Sénégal. Encore moins, que ce genre de propos seraient sortis de sa bouche.

Il lui a fallu être porté garant de ces institutions pour que ce dernier se rende compte de la responsabilité qu'il incombe à tout un chacun, citoyen sénégalais, lui en premier, de veiller au bon fonctionnement de celles-ci, d'œuvrer surtout à leur préservation, donc à la pérennisation de l’État.

Les réalités du pouvoir ne sont pas les mêmes, selon qu'on est dedans ou en dehors, avais-je l'habitude de rabâcher à mes interlocuteurs de sa formation politique d'alors.

L'on ne devait, donc, pas être très surpris de voir l'opposant Bassirou Diomaye Diakhère Faye, devenu Président du Sénégal, opérer une mue que ses détracteurs ont assimilée, à tort (ou de mauvaise foi), à de la trahison.

Ce qui surprend, plutôt, c'est la rapidité avec laquelle cette formidable transformation a eu lieu. Et celà est révélateur de l'extraordinaire capacité d'adaptation dont le Président Faye a fait preuve. Or savoir s'adapter est un signe d'intelligence.

Il a appris vite, il a appris bien, il a appris très vite et très bien. En témoigne le contenu de son discours prononcé ce samedi 25 juillet 2026, en ce jour qui a vu sa nouvelle formation politique portée sur les fonts baptismaux :

KIIRAAY, LES PATRIOTES RÉPUBLICAINS.

Un discours qui s'est articulé, essentiellement, sur l’État, la République et les Institutions. S'il fallait le résumer, il aurait sûrement suffit de dire que, selon le Président Faye, les institutions sont le socle immuable sur lequel repose la République, les préserver c'est garantir la pérennité de l'État.

Quelques autres faits saillants du discours :

la comparaison entre la bonne graine et l'ivraie. Celle-ci étant d'une grande utilité, celle-là relevant plutôt du déchet : "vraisemblance n'est pas ressemblance", semblait-il, alors, rappeler à son riche auditoire.

l'évocation du mérite quant au travail bien fait, par rapport à tout autre chose qui mérite autre chose. "Yállah du juum, du jaawale. Du fay ay wax, báyyi ay jëf" serait-on tenté de dire.

Autant de propos qui renvoient à son parcours, élogieux mais très mouvementé, au sein de sa formation politique initiale, pastef les patriotes.

Mais le plus beau dans ce discours, c'est l'aisance avec laquelle il a été délivré, confirmant l'éloquence et la percutence dont le Président Faye a déjà fait montre dans un passé plus ou moins lointain et que certains n'auraient découvertes que lors de la récente célébration du Centenaire du Président Abdoulaye Wade.

Avec la naissance de _*KIIRAAY, LES PATRIOTES : la patrie d'abord,*_ le Président Bassirou Diomaye Diakhère Faye dispose d'un appareil qui lui permet, désormais, de faire efficacement face à son frère-ennemi qui l'a poussé/bousculé jusqu'à ses derniers retranchements.

Le Président Faye, à n'en pas douter, a fini de prendre ses marques. Les bonnes marques, dignes d'un Président de la République du Sénégal.

Et le Président Macky Sall, entre autres, y a sûrement été pour quelque chose.

Conclusion ne saurait être plus pertinente que les propos d'un frère avec qui j'ai très souvent partagé des réflexions. Propos textuellement repris ci-dessous :

"En écoutant entièrement ce discours du Président Diomaye Faye lors de la mise sur pied de son parti (KIIRAAY LES PATRIOTES REPUBLICAINS) au King Fahd Palace, l'on comprend aisément que c'est l'arme fatale du Président Macky Sall contre monsieur Ousmane Sonko d'une part, et d'autre part, qu'il est son Mentor depuis longtemps._

A ce titre, le Président Sall lui a mis le pied dans l'étrier tout en continuant à veiller sur lui pour un combat dont la finalité est d'extirper un ennemi du pays, trés dangereux, et qui entre par effraction dans l'appareil étatique pour assouvir son plan machiavélique que seuls les initiés aux renseignements peuvent décrypter à suffisance._

L'on ne pouvait mieux dire.

Pape obh DIOUF

papousmane4321@gmail.com_