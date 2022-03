Ndiogou Malick Dieng, Président de la Fédération départementale de Guédiawaye du Parti démocratique sénégalais (PDS) et tête de liste de la Grande coalition Wallu Sénégal pour la ville de Guédiawaye aux dernières élections locales, est sur siège éjectable. Le Comité d’éthique du PDS a recommandé son exclusion, pour avoir voté pour BBY, lors de l’élection du Bureau municipal de la ville.

Les jours de Ndiogou Malick Dieng, à la tête de la Fédération départementale de Guédiawaye du Parti démocratique sénégalais (PDS) sont comptés. Le parti ne lui pardonne pas d’avoir tourné le dos à la coalition Yewwi Askan Wi, lors de l’élection du bureau municipal d’il y a quelques jours.

Ainsi, le Comité d’initiative et d’éthique du PDS lui retire toute confiance et le destitue de toute responsabilité dans les instances au niveau local et départemental, et demande au parti de prononcer son exclusion. Il dit fonder sa recommandation sur les principes de justice, d’équité, de transparence et se montre ‘’soucieux’’ du rayonnement du parti et du respect des principes déontologiques qui fondent son action politique.

Le sieur Ndiogou Malick Dieng avait été tête de liste de la Grande coalition Wallu Sénégal à la ville de Guédiawaye, lors des dernières joutes locales. Et il vient d’être élu 3e adjoint au maire de la ville de Guédiawaye. Lors de ce vote, Ndiogou Dieng a voté pour la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), malgré les injonctions répétées des émissaires du PDS, à travers le chargé des structures Saliou Dieng, le chargé des élections Dr Cheikh Dieng, le SGA chargé de la communication Mayoro Faye et la coalition Wallu du département de Guédiawaye.

Ainsi, il considère qu’en posant cet acte, il a défié le frère secrétaire général du PDS, ramé à contre-courant de la demande de la base qui souhaitait que les voix de Wallu soient reversées à Yaw et foulé aux pieds le communiqué du PDS du 18 février 2022 signé par le frère chargé de la communication et la déclaration publique de la coalition Wallu du département en date du mardi 1er mars, veille des élections. A cela s’ajoute, d’après le comité, que ces actes sont de nature à porter un discrédit au parti et à la coalition Wallu.

‘’Prenant en compte le fait que le susnommé n’a en aucune manière consulté la base, à travers des réunions et échanges avant cette prise de décision absurde et inattendue. Considérant, par ailleurs, que ce président de fédération a fait montre d’une gestion catastrophique des investitures et de son incurie manifeste quant à la gestion des divergences au sein des sections renforcées par ses attitudes partisanes et amateurs. Considérant la léthargie décriée de la fédération et des sections du PDS à Guédiawaye par le seul fait de l’inertie de ce président qui nuit aux intérêts du parti et du candidat Karim Wade. Nous demandons au parti de prononcer son exclusion’’, déclare le Comité d’éthique. Qui rappelle que l’actuel 3e adjoint au maire de la ville de Guédiawaye a été promu au rang de président de la section de Sam Notaire et de la fédération départementale de Guédiawaye par consensus des militants et responsables du PDS à la base.

‘’Si je suis informé de cette nouvelle, je vais donner ma réponse’’

Joint par ‘’EnQuête’’, le 3e adjoint au maire de la ville de Guédiawaye a soutenu attendre d’être saisi officiellement par le parti pour se prononcer sur cette affaire. ‘’Beaucoup de personnes m’ont appelé pour m’annoncer la nouvelle. Mais puisque je n’ai pas été informé nullement, ni par téléphone, encore moins en m’adressant une lettre, je préfère ne pas les devancer. Maintenant, s’ils prennent la décision de me saisir pour m’annoncer la nouvelle, je vais donner ma réponse pour m’expliquer. Si je suis informé de cette nouvelle, si vous m’appelez, je vais vous donner ma réplique. Voilà ce que je peux dire pour le moment’’, a répondu Ndiogou Malick Dieng au bout du fil.

CHEIKH THIAM