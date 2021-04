APR Kébémer 

Des dissensions internes sont observées au sein du parti au pouvoir, à Kébémer en particulier. Le coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) de ce département, Khalifa Dia, a été contesté par des militants locaux de sa formation politique, lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le weekend dernier. Il lui est reproché une gestion solitaire des activités politiques dans cette localité.

Un point de vue que défend El Hadj Ousmane Sow, responsable au village de Dekhlé Lat Dior : ‘’L’actuel coordonnateur de l’APR n’a pas les épaules larges pour assumer une telle charge, car il ne discute avec personne. Il pense qu’il peut tout avoir avec l’argent. Nous ne pouvons plus accepter qu’il décide à notre place…’’ La rencontre, qui a vu la participation des militants venus des 19 communes du département de Kébémer, a été l’occasion, pour certains, de défier l’autorité de Khalifa Dia. Ainsi, martèle Arona Ka, responsable des jeunes : ‘’Nous allons avertir le parti.

Khalifa Dia n’est plus notre coordonnateur. Nous allons lui faire la guerre jusqu’à ce qu’il quitte ce poste, parce qu’il n’est pas un homme de consensus. Il a créé partout dans le département des problèmes…’’ Prêt à porter une nouvelle personne à la tête de leur de la section APR de Kébémer, ces militants avertissent le chef du parti. Pour El Hadj Ousmane Sow, ‘’le président Macky Sall ne doit plus nous imposer un coordonnateur. Il appartient aux militants de faire le choix judicieux pour dégager le bon profit. Notre parti n’est pas animé. Les militants sont découragés à cause de notre coordonnateur. C’est pourquoi nous invitons les responsables qui nous sont favorables à aller à la conquête des communes, aux futures Locales. D’ailleurs, nous envisageons de faire une tournée départementale pour mieux échanger avec les militants’’.