El Hadj Abdoulaye Sylla, Pape Moussa Dieng, Sidy Sow Mbaye et Daouda Sow ont été jugés, hier, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Ces quatre individus, tous disciples d’une même confrérie, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, accès frauduleux à un système informatique, faux et usage de faux en écriture privée de banque, entre autres chefs d’infraction.

Selon l’économie des faits, le 7 juillet 2020, le sieur Amadou Baba Sy a constaté, par un SMS, que la somme de 3 millions 800 mille francs CFA a été retirée de son compte domicilié à la Bicis. Sur ces entrefaites, il a contacté sa gestionnaire de compte, Aissatou Kassé, qui lui a appris qu’elle avait reçu un e-mail provenant de son adresse mail pour un ordre de virement.

A l’enquête, la dame révélait même qu’elle avait pris le soin de joindre le client Sy, au téléphone, et que celui-ci avait confirmé l’ordre de virement. Après investigation, la banque a découvert que les 3 millions 800 mille francs CFA soutirés du compte de Sy ont été déposés dans le compte du nommé Doudou Mbaye. Ce dernier a mis en cause son fils Sidy Sow Mbaye. Ce celui-ci, interrogé, a révélé qu’il a été sollicité par Abdoulaye Sylla. Ce dernier, à son tour, a déclaré que Daouda Sow est le véritable destinataire de cet argent.

Placés sous mandat de dépôt en juillet 2020, Doudou Mbaye a bénéficié d’un non-lieu. Quant à Abdoulaye Sylla, il a bénéficié d’une liberté provisoire, après avoir payé une caution de 5 millions de francs CFA.

A la barre hier, chacun des prévenus est revenu sur sa part de responsabilité. Entendu en premier, El Hadj Abdoulaye Sylla, tradipraticien de son état, a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a dit avoir été approché par son ami et condisciple Daouda Sow. Ce dernier devait recevoir de l’argent de la part d’un de ses talibés établis en France. Mais, a-t-il révélé, Sow ne détenait pas de compte. Et son compte à lui était un compte d’épargne et, a-t-il ajouté, ne pouvait pas recevoir une telle somme. En effet, le montant du virement devait être de 11 millions de francs CFA.

Ainsi, il a été mis en rapport avec Sidy Sow Mbaye, par le nommé Pape Moussa Dieng. Finalement, seule la somme de 3 millions 800 mille francs CFA a été déposée dans le compte de Doudou Mbaye, père de Sidy Sow Mbaye. ‘’Après avoir reçu cet argent, Daouda Sow m’a remis 800 mille francs CFA à titre de commission. J’ai ainsi donné à Pape Moussa Dieng et à Sidy Sow Mbaye 50 mille francs CFA chacun’’, a-t-il soutenu.

Egalement poursuivi pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque, le jeune homme a contesté avec véhémence. D’après lui, ces deux billets noirs saisis par les enquêteurs, lors de leur perquisition, provenaient de Pape Moussa Dieng. ‘’Il me les a donnés pour que je fasse des investigations sur comment les utiliser. Mais quand on m’a dit que ce n’est pas une activité licite, j’ai dissuadé Pape Moussa et je lui ai conseillé d’oublier ces faux billets’’, a-t-il déclaré.

Ce dernier, après avoir corroboré une partie des déclarations de son co-prévenu, a ajouté qu’un de ses frères lui a envoyé une photo des billets noirs qu’il n’a jamais touchés. Pour sa part, Sidy Sow Mbaye, qui regrette toujours d’avoir mêlé son père à cette histoire, a soutenu qu’il a été victime de son altruisme. A l’en croire, il ignorait l’origine de l’argent qui a transité dans le compte de son père.

‘’Mon talibé qui réside en France m’a appelé pour m’offrir de l’argent’’

Désigné par Abdoulaye Sylla comme l’instigateur de cette affaire, Daouda Sow s’est lavé à grande eau. Pour sa défense, il a acculé Sylla. ‘’Mon talibé qui réside en France m’a appelé pour m’offrir de l’argent. Comme je n’avais pas de compte en banque, j’ai sollicité Abdoulaye Sylla. Mais quand le virement a été effectué, celui-ci m’a remis 800 mille francs CFA de la part de mon talibé. Ensuite, Sylla m’a offert 100 mille francs CFA’’, a-t-il fulminé.

Selon lui, il n’a ni accédé frauduleusement dans un système ni essayé de blanchir de l’argent, pour se dédouaner de ce délit qui pèse également sur lui. D’ailleurs, il a déclaré que Sylla a envoyé deux millions de francs CFA à un autre de ses clients qui réside au Ghana.

L’avocat de la Bicis, qui est convaincu de la culpabilité des prévenus, a sollicité le paiement des 3 millions 800 mille francs CFA soustraits du compte de leur client Amadou Baba Sy. Selon la robe noire, la banque a déjà désintéressé celui-ci.

A la suite de l’avocat, la représentante du ministère public a requis le renvoi de Sidy Sow Mbaye des fins de la poursuite. La parquetière a également demandé la relaxe de Pape Moussa Dieng des chefs d’accès frauduleux dans un système informatique et de le condamner à six mois d’emprisonnement ferme. S’agissant de Daouda Sow et d’Abdoulaye Sylla, le ministère public a requis qu’ils soient condamnés à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme.

Les avocats de la défense ont tour à tour sollicité la relaxe de leurs clients. Dans leurs plaidoiries, ils ont tous demandé au tribunal de leur faire bénéficier d’une liberté provisoire.

Requête accordée par le tribunal qui a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue le 8 juillet.

