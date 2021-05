Les résultats de l’audit démontrent que le processus électoral est transparent, selon la mouvance présidentielle. Celle-ci dénonce ‘’une opposition capricieuse et irresponsable’’.

La mouvance présidentielle ne comprend pas pourquoi l’opposition conteste les résultats de l’audit du fichier électoral qui ont été déposés auprès de la présidence du comité de suivi, depuis mercredi 5 mai 2021. Elle dénonce un manque de cohérence et une mauvaise foi.

Membre de la délégation de la majorité à la Commission politique du dialogue national, Cheikh Sarr considère qu’à travers l’audit, ‘’l’opposition pensait expliquer sa défaite de février 2019. Mais les résultats de l’audit démontrent que le processus électoral est véritablement transparent’’. Pour lui, ‘’une telle opposition est à la fois ‘’capricieuse et irresponsable. Elle n’est préoccupée que par ses intérêts partisans et non par ceux des populations’’. Il était en conférence de presse, ce samedi, aux côtés d’Ismaïla Madior Fall et Cie.

En effet, les experts indiquent, dans leur rapport de synthèse, qu’ils apprécient ‘’la fiabilité’’ d’un fichier à travers plusieurs paramètres, qui ne sont pas tous quantifiables : ‘’Sa conformité, sa qualité des données, son unicité, son inclusivité, sa conformité à la législation et à la réglementation électorale, sa représentativité démographique, sa représentativité territoriale, les documents ayant servi à sa constitution, etc. La mission d’audit du fichier électoral note que le cadre juridique est ‘’complet’’ et que les dispositions réglementaires ‘’complètent et précisent’’ le Code électoral. Cheikh Sarr considère que ‘’la conclusion des experts, auditeurs indépendants, clôt le débat sur la fiabilité du fichier électoral pour quelques années au moins’’.

S’appuyant sur des chiffres, il relève que le fichier général des électeurs est de ‘’6 6983 198, composé de 6 318 367 électeurs issus de la refonte partielle 2016-2017 et de 364 831 électeurs provenant de la révision exceptionnelle de 2018’’. Le changement de lieu de vote concerne ‘’515 645 électeurs, ce qui représente uniquement 8,5 %. C’est conforme à l’article L.36 qui, étant assez large, permet aux citoyens ayant un lien avec la commune de pouvoir s’inscrire’’. C’est le cas de citoyens ayant un lien avec une activité économique dans une commune, qui peuvent s’inscrire sur la base de la présentation d’un quitus fiscal ou de divers facteurs.

Inscription avec extrait de naissance et certificat de résidence

Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Cheikh Sarr note également que l’inscription avec l’extrait de naissance et le certificat de résidence ‘’est conforme à la loi (article L.40) et seulement 10,9 % se sont inscrits avec ses documents, 86, 4 % se sont inscrits avec la CNI. On rappelle que c’est une demande formulée par l’opposition, lors d’une audience avec le président de la République’’.

Pour M. Sarr, ‘’l’opposition confond inscription et production de cartes d’électeur’’. Ainsi, relève-t-il, du 25 février 2019 au 25 février 2021, ‘’579 706’’ CNI sans données électorales ont été produites. Il s’agit de nouvelles CNI obtenues à partit des centres d’instruction des CNI. Pendant cette même période, ‘’400 548 CNI avec données électorales ont été produites. Il s’agit, selon lui, de duplicata suite à une perte, à une correction sur l’état civil, à un changement de photo floue ou invertie. Donc, toutes les données figuraient déjà dans la base de données’’.

Aussi, martèle-t-il : ‘’C’est faux ! Il n’y a pas de nouvelles inscriptions sur les listes électorales dans le fichier. S’il est vrai qu’il y a dans le fichier 214 199 électeurs, soit 3,2 % du fichier total sans empreintes digitales ou des empreintes non-exploitables. La Daf a procédé à des contrôles sur les numéros d’identification nationale (NIN) pour assurer de l’unité de l’électeur. Etant donné qu’il n’y a pas de doublon dans le fichier, la vérification est pertinente. Il existe ainsi une autre donnée biométrique : la photo qui respecte les normes de l’OACI’’.

Pour rappel, l’audit du fichier électoral et l’évaluation du processus électoral étaient une exigence de l’opposition pour sa participation à toute autre élection. Ainsi, après avoir rappelé la conclusion de l’audit du fichier électoral de 2018 qui indiquait ‘’que le fichier, quoique perfectible, est cohérent, de bonne qualité et constitue une base solide pour l’organisation des prochaines élections’’, la majorité avait souscrit à l’organisation d’un autre audit pour répondre positivement à l’exigence de l’opposition et, par ce fait, ‘’restaurer la confiance entre les acteurs politiques’’.

Ainsi, de l’élaboration des termes de référence au recrutement ‘’des experts indépendants’’ chargés de l’audit, l’opposition a pris une part active aux travaux du comité de suivi de l’audit et de l’évaluation. Aussi, l’un des porte-parole du jour note-t-il que, pendant tout le déroulement de l’audit, l’opposition a participé aux rencontres hebdomadaires tenues pour faire le point de la situation et a exprimé son opinion, en faisant les suggestions qu’elle a jugées nécessaires pour la bonne tenue de l’audit.

BABACAR SY SEYE