Bamba Kasse/Aps

Indigné par la publication d’un communiqué traitant le Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), le Bureau exécutif national de ce dernier (BEN) invite l’auteur dudit communiqué, le directeur de l’Agence de presse sénégalaise, d’arrêter sa tentative de liquidation de Bamba Kassé. En effet, dans un communiqué rendu public, le Ben souligne que Thierno Birahim Fall a la volonté d’humilier le journaliste Bamba Kassé à qui il doit 27 mois de salaire.

Cette indignation du monde de la presse et des responsables syndicaux face à cette injustice qu’endosse le journaliste, n’empêche pas au DG de l’APS ‘’de continuer dans ses manœuvres’’, d’après le communiqué. Le Bureau exécutif national du Synpics précise que M. Kassé continue d’avoir la confiance de la commission administrative du Synpics et que ladite Commission s’est réunie et a décidé de maintenir le BEN en place le temps d’organiser un congrès d’ici la fin de l’année. Le BEN averti le DG de la société nationale dans sa tentative de liquidation du SG du Synpics à se préparer à ‘’voir sur son chemin toute la presse libre dans les prochains jours’’.