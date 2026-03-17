Après la défaite contre le Porto Rico (56-47), au tournoi de San Juan, l’équipe du Sénégal doit impérativement battre celle de l’Italie, ce mardi (18h), pour espérer décrocher le dernier ticket qualificatif à la Coupe du monde 2026 de basket féminin.

Les chances de qualification du Sénégal à la prochaine Coupe du monde basket féminin, en Allemagne, se sont drastiquement amenuisées. L’équipe nationale a rechuté devant le Porto Rico (56-47) lors de sa quatrième sortie, la nuit du dimanche au lundi 16 mars, au tournoi de San Juan comptant pour les qualifications au Mondial 2026. Les Lionnes n’ont pas su confirmer leur victoire de samedi dernier face à la Nouvelle-Zélande.

Un seul ticket reste à pourvoir, l’Espagne et l’Italie ayant les deux premiers. Cette dernière bataille sera livrée à distance entre le Sénégal et Porto Rico. Désormais, les joueuses de Cheikh Sarr sont condamnées à l’exploit face à l’Italie pour le compte de la cinquième et dernière journée de la poule. Les Sénégalaises n’ont plus leur destin en main, car la seule victoire ce mardi ne suffira pas pour valider le ticket. Deux cas de figure se présentent en faveur de leur qualification : elles battent l'Italie et la Nouvelle-Zélande bat le Porto Rico ou elles perdent contre l'Italie et la Nouvelle-Zélande bat le Porto Rico avec un écart entre +3 et +22 points. Battues la veille par les USA (93-59), les Italiennes se sont rebiffées ce dimanche en s’imposant face à l’Espagne (68-56). Cette victoire précieuse leur a permis de décrocher le billet pour l’Allemagne. Portée par Cecilia Zandalasini (22 points, 3 rebonds contre l’Espagne), la Squadra Azzura vise une quatrième victoire pour terminer en beauté le tournoi de San Juan.

Relever le niveau de jeu

L’obstacle semble très relevé pour Yacine Diop et ses coéquipières. Face à une équipe italienne galvanisée par sa victoire face aux vice-championnes d’Europe, les protégées de Cheikh Sarr doivent se surpasser pour réaliser le coup d’éclat. Si le Sénégal a nettement amélioré sa défense depuis la gifle reçue d’entrée devant la Team USA, son jeu offensif reste très limité. Les Lionnes ont montré beaucoup de failles face à la défense de zone. ‘’C’est le jeu de zone qui nous a fait perdre. Elles ont joué comme ça pendant 30 minutes. Nous avons eu l’opportunité de prendre des tirs contre la zone, mais nous avons hésité et nous n’avons pas pris les bonnes décisions.

Nous sommes à 25 % à trois points, ce qui n’est pas bon du tout”, a regretté le coach à la fin de la rencontre contre Porto Rico. L’entraineur espère que ses joueuses pourront retrouver leur niveau de jeu pour faire le match qu’il faut face à l’Italie. La précision des tirs sera primordiale ce mardi. Lors de la précédente Khadija Faye a été la seule joueuse à atteindre la barre des dix points. Depuis le début de la compétition, la pivot d’Euskotren est l’une des rares à sortir du lot. Son apport sera indispensable dans ce match décisif. Le retour de Sabou Gueye, forfait durant les deux premiers matchs, a fait du bien aux Lionnes. La meneuse de Providence College (USA) redonné une âme au jeu de son équipe.

LOUIS GEORGES DIATTA