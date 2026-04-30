Portée par un tir salvateur de Samba Daly Fall à l’ultime seconde, l’ASC Ville de Dakar a renversé le FUS de Rabat (67-66) ce mercredi. Après deux revers initiaux, les Sénégalais signent un succès fondateur qui les relance totalement dans la Conférence Sahara.

Il y a des victoires qui comptent double, et celle obtenue par l’ASC Ville de Dakar ce mercredi appartient à la catégorie des miracles sportifs. Dos au mur après deux sorties frustrantes face au Club Africain (79-85) et Al Ahly (72-76), les Dakarois n'avaient plus le droit à l'erreur. Pourtant, pendant près de 39 minutes, l’issue de la rencontre semblait inéluctable : une troisième défaite consécutive tendait les bras aux Sénégalais. Malmenés par une équipe du FUS de Rabat rigoureuse et dominatrice dans la raquette, l'ASC Ville de Dakar a compté jusqu'à dix points de retard. Incapables de trouver leur rythme offensif, ils ont subi le tempo imposé par les Marocains, portés par un public en ferveur.

Le sport réserve parfois des retournements de situation dignes des meilleurs thrillers. Alors que le chronomètre s'égrenait dangereusement et que le FUS pensait avoir fait le plus dur, l’ASC Ville de Dakar a entamé une révolte de la dernière chance. Une défense de fer et une intensité retrouvée ont permis de grappiller centimètre après centimètre.

Ainsi, le héros de la soirée se nomme Samba Daly Fall. À quelques secondes du buzzer final, l'arrière sénégalais a pris ses responsabilités. Dans un geste d’une pureté absolue, il s’est élevé de loin pour décocher une flèche qui a transpercé le filet, glaçant instantanément les espoirs marocains. Un panier pour l'histoire qui permet à son équipe de s'imposer sur le fil, 67 à 66.

La Conférence Sahara totalement relancée

Ce succès au caractère est bien plus qu’une simple victoire comptable. Il redonne de l’oxygène et une confiance capitale à un groupe qui doutait. En faisant tomber l'un des cadors du groupe, l'ASC Ville de Dakar prouve qu'elle a les ressources mentales pour exister dans cette Basketball Africa League.

Maintenant, pour les Dakarois, il faudra confirmer dès ce samedi ce renouveau face aux JCA Kings. Si l’ASC Ville de Dakar affiche la même résilience ce weekend, le rêve des play-offs à Kigali pourrait bien redevenir une réalité tangible.

MAMADOU DIOP