Le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich, conclu l’été dernier en provenance de Chelsea, ne devrait pas se transformer en transfert définitif. Arrivé en Premier League en 2023 après son passage à Villarreal, l’attaquant sénégalais de 24 ans avait rejoint la Bavière dans le cadre d’un prêt estimé à 17 millions d’euros, assorti d’une option d’achat conditionnelle d’environ 67 millions. Celle-ci dépendait notamment d’objectifs de temps de jeu que le joueur n’a finalement pas atteints au cours de la saison. Sportivement, l’exercice de Jackson en Bundesliga est resté mitigé.

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 19 matches de championnat (28 apparitions toutes compétitions confondues), il n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans la rotation bavaroise. Selon Sky Sport Germany, malgré l’estime de l’entraîneur Vincent Kompany pour son professionnalisme, le Bayern a décidé de ne pas lever l’option d’achat. L’international sénégalais devrait donc retourner à Chelsea, mais un nouveau départ est déjà envisagé, plusieurs clubs en Angleterre, en Espagne et en Italie suivant de près sa situation en vue du prochain mercato, toujours d’après Sky Sport Germany.