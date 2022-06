La commune de Diamaguene Sicap Mbao est l'une des plus importantes des 12 communes du département de Pikine, avec une population de 128 512 habitants, dont 58 000 électeurs inscrits, le tout réparti dans 71 quartiers. Dans une commune aussi stratégique, la coalition Benno Bokk Yaakaar a pourtant perdu les élections locales du 23 janvier 2022 ; une première depuis l’élection du président Macky Sall. Cette défaite, selon les responsables de la mouvance présidentielle qui se sont réunis hier, est un signal fort en direction des élections du 31 juillet 2022, ainsi que d'autres échéances électorales qui se profilent à l'horizon.

C'est la raison pour laquelle, selon le porte-parole du jour, la coalition doit tirer les leçons de cette défaite et reprendre son destin en main, afin de jouer son rôle et se passer de défaites électorales qui peuvent et doivent être évitées, comme le montre une évaluation succincte des dernières élections locales. En effet, selon Mame Moussa Thiam, la somme des scores obtenus par les listes parallèles présentées par des partis ou personnes membres de la coalition BBY est supérieure à celle de la coalition qui a remporté les élections municipales. À l'origine de la dispersion, renseigne M. Thiam, deux causes principales : une gestion et une coordination défectueuses de la coalition, ainsi que des activités au cours desquelles des membres de certains partis ont été mis en avant au détriment d’autres.

L'ambition démesurée de membres de la coalition qui ont cru devoir s'investir pour leur promotion personnelle, au détriment du collectif est également une des raisons de la dispersion. "Face à cette situation, la jeunesse de la coalition BBY, tous partis confondus, a perçu le danger et senti la nécessité d'amener les parties prenantes à y remédier. Elle s'engage ainsi à jouer son rôle de sentinelle et d'avant-garde vis-à-vis de ses leaders dans le département de Pikine et du président de la République. À cet effet, au-delà de rencontres et échanges programmés, elle s'est rapprochée des responsables et des cadres des partis membres, afin de partager avec eux leurs préoccupations. Les responsables rencontrés ont salué l'initiative et se sont engagés à apporter leur soutien indéfectible pour la réussite de cette noble mission. BBY est la coalition leader au Sénégal. Elle l'est encore à Diamaguene Sicap Mbao, malgré sa défaite, comme le montre une analyse des résultats obtenus par les partis membres", a indiqué M. Thiam. À préciser que le maire sortant et coordinateur de l'APR dans cette commune, Coumba Ndoffène Fall, n’a pas pris à la rencontre.

...À Guédiawaye, les responsables de structures départementales et de coordinations communales se sont réunis pour marquer leur soutien à leurs camarades et candidats inscrits sur les listes pour les Législatives de juillet 2022, sur la liste départementale et celle nationale. Selon le député Mika Ba, ils vont apporter leur soutien sans faille et sont plus que jamais déterminés à peaufiner des stratégies pour relever le défi de la remobilisation et de la massification, gage d’une victoire. Par ailleurs, poursuit-il, les enseignements tirés des Locales les obligent à travailler en parfaite intelligence, en se focalisant sur la bonne marche du parti et de la mouvance présidentielle.

"Par conséquent, il urge aujourd’hui de nous réorganiser, nous remobiliser pour remporter les Législatives et permettre à la mouvance présidentielle d’avoir une majorité confortable, afin que le chef de l’État et son gouvernement puissent continuer de réaliser de grands chantiers pour le grand bonheur des populations. Conscients des enjeux et des défis de l’heure, nous invitons tous les responsables, militants et sympathisants à se donner la main et à se dresser tel un seul homme pour mener le combat et remporter la victoire au soir du 31 juillet. Pour mener à bien la campagne, nous lançons un appel à la coordination départementale. Nous leur demandons d’organiser des rencontres avec toutes les instances du parti et de la mouvance, d'impliquer tous les acteurs dans le processus électoral. Nous sommes prêts, tel un soldat, à donner au président Macky Sall la victoire ici dans le département de Guédiawaye au soir du 31 juillet 2022", a promis Mika Ba.