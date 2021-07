Bby Diourbel 

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion doit être choisi par le président de l’Alliance pour la République(APR) pour être tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour l’élection municipale de la commune de Diourbel. C’est du moins le choix du directeur général de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP), Dr Souleymane Soumaré. ‘’Après avoir échangé avec nos militants et sympathisants, nous avons décidé, à l’unanimité, de vous désigner tête de liste.

En tant que responsables, nous devons nous unir autour de l'essentiel. Car personne ne peut gagner seule ces élections. Mais il faudrait aussi que chacun puisse connaître ses limites. Monsieur le Président de la République, nous vous invitons à mettre Monsieur le Ministre Dame Diop comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune de Diourbel. Si vous le faites, nous sommes sûrs que nous allons gagner ces élections’’, plaide-t-il. Pour sa part, le ministre Dame Diop a appelé ses camarades de parti à se rassembler autour ‘’d'une même force’’ pour donner le maximum de collectivités territoriales au président aux prochaines élections.

...Si le Dr Souleymane Soumaré porte son choix sur Dame Diop pour être leur tête de liste, son camarade de parti, Moustapha Guèye, par ailleurs le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales (Crous) de Bambey, estime que ce dernier doit être au conseil départemental. Ayant déclaré sa candidature au poste de maire de la commune de Diourbel, M. Guèye a invité le ministre Dame Diop à choisir la présidence du conseil départemental.

‘’Si Dame Diop accepte d'aller dans le département, j'accepterai volontiers de diriger la liste de la commune de Diourbel et tous les deux, nous allons gagner ces élections. Avec cette hypothèse, nous allons gagner le conseil départemental et le conseil communal’’, dixit Moustapha Guèye. Ainsi, il a invité Dame Diop, en sa qualité de coordonnateur départemental de l’APR et de la coalition BBY, à ‘’s’unir autour de l’essentiel’’. ‘’Nos adversaires veulent qu'on se crêpe le chignon. Que Dame Diop et moi, nous nous faisons la guerre. C'est leur rêve. Il faut que nous, nous travaillions dans l'unité pour gagner ces prochaines élections locales. Il faut qu’on évite ce qui s’est passé aux élections de 2014 où nous avons été battus. Ce qui a fait que nous avions perdu la mairie et le Conseil départemental de Diourbel’’, préconise Moustapha Guèye.