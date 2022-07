En cette veille de campagne électorale pour les prochaines élections législatives, l’heure est à la réconciliation au sein de BBY dans la commune de Diamaguene Sicap-Mbao. Selon leur porte-parole, la gestion de la coalition BBY dans leur zone est une préoccupation majeure pour sa jeunesse.

D'après Allé Ndao, ce qui a fait perdre à BBY les élections locales de janvier dernier requiert de leur part "un regard inquisiteur sur les résultats de ces élections révèle une défaite paradoxale, car BBY est majoritaire dans la commune, si on fait l'addition des résultats obtenus séparément par les candidats issus de ses rangs. À l’instar des jeunes et des leaders locaux de parti, les responsables de BBY au plus haut niveau gagneraient à faire un diagnostic sans complaisance des causes de l'éparpillement des forces de la coalition.

Les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, la jeunesse a invité les partis membres de BBY de la localité à reconstruire l'unité qui a permis des victoires éclatantes connues auparavant et qui ont fait leur fierté. Cette reconstruction de l’unité sera la principale condition des succès à venir et qui seront, entre autres, une victoire de BBY aux Législatives de juillet 2022", a confié M. Ndao.