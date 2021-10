BBY Gandon

Sauf retournement de situation de dernière minute, la coalition BBY de la commune de Gandon ne partira pas unie aux prochaines élections locales de janvier 2022. L'ancienne ministre ‘’jallarbiste’’ de la LD et actuelle édile de la ville, Khoudia Mbaye, aura en face le Dr Bamba Ka de l'APR. Le jeune poulain du ministre Mansour Faye a annoncé officiellement sa candidature devant ses militants et sympathisants venus de tous les coins et villages de la commune de Gandon. Selon lui, pour développer la collectivité locale, les populations ont besoin d'un souffle nouveau.

‘’Gandon a beaucoup d’opportunités qu’il faut saisir pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour cela, il faut une équipe de rupture capable de définir de nouvelles perspectives socio-économiques, sportives et culturelles. Raison pour laquelle j'ai accepté mon investiture qui est une demande sociale formulée par les populations locales de la commune de Gandon", a déclaré le Dr Bamba Ka. Avant de lancer un appel à l'endroit des autres responsables de la coalition BBY et des forces vives de Gandon à soutenir sa candidature aux prochaines élections locales. "Notre candidature se veut consensuelle et unitaire", a-t-il ajouté. Il faut signaler que la bataille du fauteuil du maire de Gandon sera âprement disputée, puisqu'en dehors du combat au sein de BBY, d’autres candidatures de l’opposition sont également agitées.