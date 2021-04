Bg2-Boy Niang

Une affiche aux allures de derby de la banlieue dakaroise ! Le combat entre Balla Gaye 2 de Guédiawaye et Boy Niang 2 de Pikine vient d’être ficelé par le promoteur Gaston Mbengue qui sort à peine de l’organisation de deux combat d’envergure, avec la nette victoire de Diène Kairé sur Modou Anta et celle, plus controversée, de Lac de Guiers 2 sur Eumeu Sène.

D’après emedia, après ce gala du 4 avril dernier, Gaston Mbengue ne lâche pas du lest. Lui qui espérait organiser la troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène s’est finalement rabattu sur Boy Niang 2, après s’être confronté aux prétentions jugées élevées du Pikinois.

Le promoteur de lutte va prendre sa revanche sur une autre affiche avec toujours le Lion de Guédiawaye, face à un autre lutteur de Pikine, Boy Niang 2. Les deux futurs adversaires se sont retrouvés chez Gaston Mbengue, pour une finalisation de ce combat qui, sans nul doute, fera plaisir aux amateurs de lutte.