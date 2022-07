La coalition Bunt-Bi souffre dans cette campagne électorale. Si ce n’est pas une de ses têtes de liste qui la lâche, c’est certains de ses membres qui lui jouent de mauvais tours. Dans un communiqué publié hier, elle dénonçait les agissements de l’un d’entre eux, son plénipotentiaire auprès de la RTS. Il ‘’a abusé des pouvoirs que nous lui avons confiés et introduit frauduleusement une déclaration diffamatoire et non conforme à notre planning de diffusion’’, d’après la note.

‘’Qui a peur de la coalition Bunt-Bi ? Attaquée sournoisement depuis le début de la campagne, à travers une cascade d’achats de conscience par BBY, la diffusion de rumeurs, de fausses nouvelles et aujourd’hui une trahison par le plénipotentiaire auprès de la RTS. Nous dénonçons l’usurpation de notre temps d’antenne et démentons avec véhémence les propos diffamatoires diffusés pour déstabiliser la coalition Bunt-Bi et semer le doute dans la conscience des Sénégalais’’, accuse-t-elle. ‘’En effet, la coalition Bunt-Bi, qui a déjà alerté l’opinion à plusieurs reprises, prend à témoin tous les Sénégalais, car ces manœuvres visent à jeter le discrédit sur une coalition qui marque la rupture et l’alternative avec une démarche efficace auprès des citoyens et un programme convaincant. Que reproche-t-on au leader de la coalition Bunt-Bi ?’’, se demande-t-on dans le communiqué.

...Il est ainsi noté ‘’une constance dans son engagement, depuis la création de l’Union citoyenne Bunt-Bi, il y a 15 ans, et des positions assumées ; une présence remarquable à tous les rendez-vous électoraux du Sénégal dont les Législatives de 2017, les Locales de janvier 2022 et ces présentes élections avec une dizaine de formations politiques et citoyennes en coalition pour un Sénégal apaisé et prospère’’. Aussi, ‘’pour cette campagne, au terme d’un processus de parrainage victorieux, nous avons opté pour un dialogue citoyen direct présentant notre programme ‘Sénégal entreprenant et solidaire’ qui défend les valeurs refuges de notre société et apporte des réponses concrètes aux défis des Sénégalaises et des Sénégalais.

Nous réitérons notre engagement auprès des Sénégalais et notre sincérité. Nous sommes confiants que les citoyennes et citoyens sauront discerner les manœuvres perfides et immorales dont la seule raison est que la coalition Bunt-Bi fait peur, car elle rassemble tous les jours et sans folklore plus de citoyens épris d’une réelle transformation politique, sociale et économique pour un Sénégal entreprenant et solidaire’’.