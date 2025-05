Le chef de l’État a pris part, ce samedi, à la cérémonie d’investiture et de prestation de serment du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, au stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé, à Libreville. Elle s’est déroulée en présence de seize autres chefs d’État venus de divers pays du continent africain pour marquer leur soutien au processus de transition en cours au Gabon.

Élu par le peuple, avec un score de 90,35 % des voies, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été officiellement investi ce samedi 3 mai à Libreville. La cérémonie d’investiture a rassemblé plusieurs chefs d’État africains, parmi lesquels le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

Arrivé à Libreville le vendredi 2 mai, le président Faye a été chaleureusement accueilli à l’aéroport par une foule de Sénégalais vivant au Gabon, venus exprimer leur fierté et leur joie de le recevoir sur le sol gabonais.

Il a par ailleurs, été reçu par son homologue et frère Brice Clotaire Oligui Nguema, une rencontre qui a illustré de manière forte la volonté des deux chefs d’État de renforcer les liens historiques et fraternels entre le Sénégal et le Gabon. Un geste hautement symbolique dans une Afrique en quête d’unité et de coopération entre nations, surtout que le président Brice Clotaire Oligui Nguema s’était rendu au Sénégal en visite officielle, en octobre 2023, peu après avoir pris la tête de la transition au Gabon. Une visite qui marquait son premier déplacement officiel en Afrique de l’Ouest depuis sa prise de pouvoir, à la suite du coup d’État du 30 août 2023.

Lors de son discours d'investiture devant les chefs d'État du Sénégal, de la Guinée équatoriale, de la RDC, du Tchad, de Burundi, de Sao Tomé et Principe, du Ghana, entre autres, le nouveau président a souligné plusieurs points très importants, notamment unir tous les Gabonais et ceux de la diaspora. Il a également promis de mettre en premier plan le secteur de la santé, le logement, l'éducation, la lutte contre la vie chère, la réduction de la précarité du chômage et bien d'autres points importants pour l'épanouissement du peuple gabonais.

"Le Gabon voudrait se réjouir de son retour dans la grande famille de l'Union africaine par la réunion du Conseil paix et sécurité le 30 avril à Addis Abeba’’, a-t-il déclaré en soulignant la forte implication du président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine.

Le président Bassirou Diomaye Faye a réagi, dans un message partagé sur le réseau social X, pour se réjouir d’avoir participé aux côtés de seize de ses homologues africains à l’'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema, ‘’un moment solennel empreint d'une grande ferveur populaire et de fraternité africaine’’.

Rappelons que le président Nguema, qui dirigeait la transition politique au Gabon dans la foulée du renversement d'Ali Bongo Ondimba par un coup d'État militaire en août 2023, a été élu à l'issue de la Présidentielle du 12 avril dernier, dès le premier tour, avec un score de 90,35 %.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE