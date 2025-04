Deuxième, Bilie-By-Nze critique une présidentielle «opaque» mais ne saisira pas la Cour constitutionnelle

Au Gabon, le chef de la transition a donc obtenu un mandat de sept ans à la tête du pays lors du scrutin du 12 avril 2025. Brice Clotaire Oligui Nguema a obtenu 90,35% des voix, selon les chiffres provisoires du ministère de l’Intérieur. Son élection doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. Il n’a laissé que des miettes à ses adversaires lors de ce scrutin. Le deuxième, Alain-Claude Bilie-By-Nze, est crédité de tout juste 3%. Ce dernier s’est exprimé ce lundi matin devant la presse. Il a reconnu la victoire d’Oligui Nguema mais ne l’a pas félicité.

Alain-Claude Bilie-By-Nze a souhaité « bonne chance » au vainqueur de la présidentielle 2025 au Gabon, mais a bien précisé qu’il ne s’agissait pas de félicitations, car, selon lui, cette élection a été « opaque » et le processus « discrédité » par des scores « à la tête du client » et par un « système de fraude qui s’est reconstitué ».

L’ex-Premier ministre estime avoir remporté « une victoire politique ». Comprendre qu’il juge, grâce à sa campagne, s’être installé comme le premier opposant à Brice Clotaire Oligui Nguema et à ce qu’il appelle le système « PDG-CTRI », en référence au Parti démocratique gabonais qui a dominé la vie politique du pays jusqu’au coup d’État mené le 30 août 2023 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Il ajoute avoir « tourné la page » de ses années comme pilier du régime d’Ali Bongo et de cette image qui, jusque-là, le rendait radioactif pour beaucoup d’électeurs.

« Je ne perdrai pas mon temps à saisir la Cour constitutionnelle »

Son objectif, désormais : « Porter l’alternative dans l’opinion » avec Ensemble pour le Gabon. « Je ne perdrai pas mon temps à saisir la Cour constitutionnelle tenue par un frère du président », a-t-il lancé. Il n’a par ailleurs pas voulu se prononcer sur les futures législatives.

Plus tôt dans la matinée, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est, lui, exprimé devant ses collaborateurs, après la montée des couleurs à la présidence. Il voit dans son large score une preuve de la « détresse » qui touchait le pays : « Les Gabonais attendent beaucoup de nous. On ne s’arrête pas sur une victoire, la victoire c’est le travail qui continue », a-t-il déclaré, annonçant plus de 1 000 textes règlementaires à prendre dans la première année pour mettre en œuvre la nouvelle Ve république.

