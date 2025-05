Au cours des cinq dernières années, plus de 100 pays abritant près des trois quarts de la population mondiale d’enfants ont été touchés par des épidémies de rougeole. En moyenne, elle tue près de 300 personnes chaque jour, soit environ 12 personnes toutes les heures, pour la plupart des enfants de moins de 5 ans.

Même lorsqu’ils n’en meurent pas, renseigne le rapport, les enfants peuvent garder des séquelles à long terme ou des handicaps permanents. La rougeole peut, en effet, entraîner des complications graves, telles qu’une pneumonie, une diarrhée sévère, la cécité ou une encéphalite (œdème cérébral). Elle peut également affaiblir le système immunitaire des enfants et accroître leur vulnérabilité à d’autres infections, et ce, longtemps après leur guérison. C’est ce que l’on appelle l’amnésie immunitaire.

Tout enfant non protégé contre la rougeole par la vaccination est à risque, en particulier les enfants souffrant de malnutrition et ceux de moins de 5 ans.

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par voie aérienne : en respirant, en toussant ou en éternuant, les personnes infectées libèrent des particules susceptibles de rester infectieuses jusqu’à deux heures après leur libération dans l’air et sur les surfaces.

Par ailleurs, les personnes ayant contracté le virus peuvent commencer à transmettre la rougeole quatre jours avant l’apparition de l’éruption cutanée qui la caractérise, soit avant même de savoir qu’elles sont malades. En moyenne, d’après la même source, 90 % des personnes en contact direct avec un enfant infecté seront également infectées, sauf si elles sont déjà immunisées.

Le virus de la rougeole ne connaît pas de frontières. Au cours des cinq dernières années, plus de 100 pays ont été touchés par la rougeole, alors que plusieurs d’entre eux avaient réussi à éradiquer la maladie. ‘’Les vaccins contre la rougeole sont sûrs. Deux doses de vaccin contre la rougeole offrent une protection à vie de 99 % contre la maladie. Elles constituent le moyen le plus efficace d’empêcher les enfants de contracter et de transmettre la rougeole. Aucun enfant ne devrait risquer de souffrir de complications graves ou de mourir de la rougeole. Depuis 1974, les vaccins contre la rougeole ont sauvé près de 94 millions de vies. Ils ont protégé plus de personnes que n’importe quel autre vaccin du Programme élargi de vaccination . Bien que le vaccin contre la rougeole soit désormais inclus dans le calendrier vaccinal de la plupart des pays, un nombre bien trop élevé d’enfants ne sont toujours pas protégés en raison des inégalités, de la pauvreté et des conditions de vie de leurs communautés, souvent défavorisées’’ a confié le document.

Cette maladie se propage très rapidement. Il est donc essentiel, selon la note, de maintenir des taux de vaccination élevés dans toutes les communautés pour prévenir les épidémies. Une couverture d’au moins 95 % assurée par deux doses de vaccin contre la rougeole est nécessaire pour protéger la population des flambées épidémiques. Tous les enfants devraient donc être vaccinés contre la rougeole.

Actuellement, le taux de couverture mondial pour la première dose du vaccin contre la rougeole est de 83 %, et celui pour la deuxième dose, de 74 % seulement, ce qui est bien en deçà du niveau requis. Le virus dispose ainsi du terreau nécessaire pour se propager, une situation qui expose les groupes vulnérables, notamment les enfants non vaccinés, à des risques particulièrement élevés. La vaccination systématique et les campagnes de vaccination de masse dans les pays enregistrant un nombre élevé de cas sont essentielles pour mettre fin aux épidémies et réduire le nombre de décès dus à la rougeole à travers le monde. ‘’Les vaccins contre la rougeole sont souvent achetés en flacons de 10 doses. Après l’ouverture de ces flacons, les agents de santé ne disposent que de quelques heures pour vacciner les enfants. Passée cette fenêtre, les doses non utilisées sont périmées et doivent être jetées. En conséquence, les équipes hésitent parfois à ouvrir un nouveau flacon lorsqu’il ne reste qu’un ou deux enfants à vacciner. Or, cette hésitation et cette crainte du gaspillage privent certains enfants des injections dont ils ont besoin pour être protégés contre la maladie. L’utilisation de flacons contenant 5 doses au lieu de 10 peut donc contribuer à accroître la couverture vaccinale et à réduire les pertes. Chaque année, l’UNICEF distribue quelque 250 millions de doses de vaccins contre la rougeole. Ces vaccins sont essentiels pour protéger les enfants contre la maladie, dans le cadre des programmes de vaccination systématique et des campagnes de prévention menés dans plus de 90 pays. Les vaccins sont également essentiels pour enrayer les épidémies de rougeole, notamment dans les situations de conflit et de crise humanitaire. L’Unicef est le plus grand acheteur de vaccins au monde et exploite son pouvoir d’achat pour garantir un approvisionnement fiable et durable de vaccins antirougeoleux de qualité à des prix abordables. À la fois sûrs et rentables, les vaccins contre la rougeole sauvent la vie des enfants’’, a conclu le rapport.

CHEIKH THIAM