En attendant sa grande première nationale ce 7 mai et sa sortie en salle deux jours plus tard, le film ‘’Timpi Tampa’’ se présente comme un nouvel allié dans la lutte contre la dépigmentation et ses méfaits. Une projection presse s’est tenue hier.

‘’Timpi Tampa’’ ou cette nouvelle pierre ajoutée à l'édifice barrant la progression de la dépigmentation, mais aussi cassant les codes de la beauté dans une société où d'aucuns estiment que plus on a la peau claire, plus on est belle. D'emblée, dans la scène d'ouverture, la réalisatrice, Adama Bineta Sow, étale les raisons d'un tel projet. ‘’Je voulais avant tout aborder un fait de société. C'est un phénomène avec son lot d'inconvénients et il fallait faire quelque chose, d'où ‘Timpi Tampa’. Il faut que les femmes comprennent, les hommes aussi, que la beauté, ce n'est pas avoir la peau claire”.

Dans un second acte, elle ajoute : “Non seulement le phénomène comporte des dangers sanitaires avec le cancer de la peau, mais aussi le souci de la confiance en soi se pose. Encore une fois, il fallait dénoncer tout cela à travers ce film afin de provoquer une prise de conscience d'une masse assez critique de personnes.”

Khalilou chez lui et Leila, à l'école notamment, Pape Aly Diop, l'acteur principal a merveilleusement incarné deux personnages distincts. Il évoque les investissements consentis pour avoir ce résultat. “Incarner deux personnages dans le même film est toujours complexe. Mais à force de travail à travers des répétitions notamment, on y arrive. J'ai aussi effectué pas mal de recherches là-dessus, sans oublier le soutien de toute l'équipe de tournage, réalisatrice, producteur, comédiens, etc.”.

Outre ce défi, l'acteur révèle être aussi mu par cette volonté de freiner ce chancre qui ne cesse de faire des victimes. “L'autre aspect m'ayant poussé à me surpasser dans chacun des personnages, c'est aussi mon engagement, mon envie personnelle à endiguer le fléau de la dépigmentation. C'est un combat qui me tenait à cœur et à travers cette production très engagée, j'ai apporté ce petit plus dans la lutte contre le phénomène”.

Pour sa part, le producteur s'arrête sur les enseignements de cette œuvre cinématographique. Car il faut le rappeler, si Pape Aly Diop incarne aussi le rôle de Leïla, c'est pour pousser sa maman, souffrant d’un cancer de la peau, d'abandonner la dépigmentation. “C'est un film avec tellement de valeurs, une leçon de vie, si on veut que tout le monde puisse aller regarder. Car qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une mère ? Et on espère que ‘Timpi Tampa’ va lancer le grand retour dans les salles de cinéma. En outre, nous essaierons de faire le maximum de festivals afin de promouvoir cette œuvre et son message aussi”, soutient celui qui est également le directeur général de Cinekap, Oumar Sall.

Il explique être automatiquement tombé amoureux du projet. “‘Timpi Tampa’ m'a immédiatement convaincu dès sa conception. En tant que producteur, je vois en ce projet une œuvre forte qui ouvre un espace de réflexion sur l'identité, l'acceptation de soi et la critique des standards de beauté imposés. Ce film vise à toucher un large public, en particulier en Afrique subsaharienne, tout en ayant une portée internationale”, explique-t-il.

Mamadou Diop