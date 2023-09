La célébration de la naissance du Prophète Mohammed s'est déroulée ce mercredi. A Tivaouane, le thème choisi pour cette édition a été "C'est vers la guidance du Prophète que nous allons orienter les générations". Le ministre de l’Intérieur a fait des annonces, lors de la cérémonie officielle. Au champ de courses, Serigne Moustapha Sy a réglé ses comptes.

Les cérémonies officielles du Gamou de Tivaouane se sont déroulées avec succès, dans la soirée du mercredi 27 septembre. ''C'est vers la guidance du Prophète que nous allons orienter les générations", a été le thème choisi au niveau de la Zawiya El Hadj Malick Sy, lors de cet événement qui est une occasion pour les musulmans de se réunir et de partager leurs croyances et leur foi communes. Un thème qui se veut une orientation inspirante pour les générations futures.

D'ailleurs, les autorités présentes ont contribué à rendre cet événement encore plus significatif. C'est le cas du ministre de l’Intérieur qui a représenté le gouvernement. Dans son discours, il s'en est pris aux détracteurs de l’islam confrérique. ''Il faut barrer la route à ces personnes malintentionnées et dont l’unique objectif n’est que de détourner les citoyens du droit chemin'', a-t-il pesté.

Ainsi, Antoine Felix Diome a souligné l’importance et le rôle de l’État d’assurer à tout un chacun une sécurité garantie.

Ensuite, il a embrayé sur la dimension spirituelle de Seydi El Hadj Malick Sy, en saluant son exemplarité. ''Ce rassemblement commémorant la naissance du Prophète Mohamed, initié par lui (El Hadj Malick Sy) et transformé en université en est une illustration parfaite'', a-t-il admiré.

Évoquant les réalisations du président Macky Sall dans le domaine de la religion, Antoine Félix Abdoulaye Diome a parlé de l'installation, au Sénégal, du futur musée dans lequel des œuvres du Prophète Mohamed seront exposées. ''Le travail a été confié à un expert, en collaboration avec l’université Al-Azhar au Caire. Les containers sont arrivés au port de Dakar et les travaux vont bientôt démarrer. Le président Macky Sall souhaite inaugurer ce musée avant février'', a annoncé le ministre de l'Intérieur.

En outre, M. Diome a noté que le chef de l’État a posé deux actes importants prouvant l’importance qu’il accorde à l’islam. ''Il a institué le Grand Prix international du Président de la République pour le récital du Coran. Un prix institué récemment et qui montre l’amour qu’il a pour le Coran et la religion'', a indiqué le ministre qui était accompagné de ses homologues Mansour Faye (Transports), Pape Amadou Ndiaye (Artisanat) et Pape Sagna Mbaye (Pêches), et du gouverneur, entre autres personnalités. ''Toutes les dispositions ont été prises par l’État quant à la bonne organisation de l’événement'', a-t-il dit par rapport à l'organisation du Gamou 2023.

Serigne Moustapha Sy charge le régime

Mais de son côté, le marabout Serigne Moustapha Sy, qui était au champ de courses de Tivaouane, a vilipendé le gouvernement devant ses milliers de disciples. D'après lui, il y a des choses beaucoup plus importantes dans ce pays où il y a des inondations et la pauvreté que l'installation d'un musée et la distribution de milliards. ''Il faut qu'on arrête de leurrer les gens'', a-t-il pesté. ''Ils m'ont téléphoné tard dans nuit pour me dire que le Premier ministre a envoyé deux bœufs et deux chameaux. Avec tout ce beau monde, on n’a vraiment pas besoin de ça. Il y a trop de comédie'', a raillé le guide spirituel des Moustarchidines, sans langue de bois, lors de la cérémonie de clôture du Gamou.

''Ils n'ont rien fait de tout ce qu'ils nous avaient promis. Mais nous avons pris nos dispositions. Parce qu'ils veulent nous combattre, alors qu'on est bien préparé. Il ne faut pas s'étonner de ce que je dis ; ils m'ont poussé à bout'', a ajouté le chef religieux.

Pour répondre à ceux qui pensent que le Pur a besoin de l'électorat d’Ousmane Sonko pour l'élection présidentielle à venir, Serigne Moustapha Sy a soutenu que le sien est suffisamment étoffé. ''Je connais bien mon électorat. Pourquoi donc chercherai-je celui de Sonko ?'', indiquant que le leader de Pastef aurait lui-même besoin de lui. D'où les cartes d'invitation différentes de celles de Yewwi Askan Wi pour la cérémonie du traditionnel Gamou au champ de courses de Tivaouane.

Il faut aussi rappeler que la cérémonie officielle de la célébration de la naissance du Prophète Mohammed est un événement important et solennel pour les musulmans. Elle comprend, entre autres, des prières, des chants religieux et des discours. Des milliers de personnes de tous âges se rassemblent pour célébrer le grand prophète et sa longue histoire.