Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après le nul arraché face à l'Atlético Madrid (0-0) et un combat terrible. La petite victoire de l'a​ller (1-0) a suffi mais les Colchoneros d'Antoine Griezmann, dominants en seconde période, peuvent nourrir de gros regrets. City, qui a souffert ce mercredi, défiera le Real Madrid en demi-finale.

Un soulagement au terme d'un match brûlant. Manchester City verra le dernier carré de la Ligue des champions. Ce mercredi soir, les Citizens et l'Atlético de Madrid se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), lors des quarts de finale retour. Dans une grosse ambiance, au Wanda Metropolitano, les hommes de Diego Simeone ont eu un sursaut d'orgueil, mais cela n'a donc pas été suffisant, après la perte du match aller (1-0). En demi-finales, les Skyblues affronteront le Real Madrid.

Treize minutes. Ce fut la durée du temps additionnel de la seconde période. La faute notamment à une grosse bagarre générale entre les deux formations, suite à un très mauvais geste de Felipe sur Phil Foden (90e+1). L'arbitre a alors ensuite distribué les cartons et le défenseur madrilène a quitté prématurément ses partenaires, après un second carton jaune, synonyme d'expulsion.

Guardiola entre dans l'histoire

Ce duel entre les deux hommes a marqué cette partie. Le jeune Anglais s'est même retrouvé complètement sonné d'entrée (12e), obligé de jouer le reste de la partie avec un gros bandage autour du crâne, après un gros contact avec ce même adversaire. Ce temps additionnel a été intense à plus d'un titre. D'abord parce que l'arbitre de cette rencontre, après avoir sorti trois cartons jaunes durant les 90 premières minutes de jeu, en a sorti sept supplémentaires durant ce laps de temps.

C'est certainement aussi à ce moment-là que les deux gardiens de but ont eu le plus de travail à effectuer. Premier à être sollicité, Jan Oblak a permis aux siens de rester en vie, face à Ilkay Gundogan (90e+6), qui avait également trouvé le poteau plus tôt (30e). Ensuite, Ederson s'est sacrifié, sur un coup-franc direct de Yannick Carrasco (90e+8). Avant d'éviter aux siens la prolongation, devant Angel Correa, qui avait une vraie balle de but au bout de son pied droit (90e+12). Les Colchoneros ont fait preuve d'une vraie maladresse devant le but. D'ailleurs, ils ont même dû attendre la 35e minute de jeu, pour enfin frapper dans cette double confrontation. Mais Geoffrey Kondogbia avait déjà trouvé Ederson sur son passage (35e).

Pas de miracle pour l'Atlético de Madrid, qui ne défiera pas le grand rival, le Real, au prochain tour. De son côté, Pep Guardiola atteint sa neuvième demi-finale de Ligue des champions. Personne n'a fait mieux dans l'histoire de la compétition (quatre avec Barcelone, trois avec le Bayern Munich, deux avec City).

