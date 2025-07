Au terme d'un vote qui s'est tenu au stade Léopold Sédar Senghor, Babacar Ndiaye a été élu président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), devant Abdoulaye Saydou Sow. Il succède ainsi à Djibril Wade. Il prend les rênes de l’institution à l’issue d’un scrutin décisif.

Le football professionnel sénégalais tient son nouveau patron. Babacar Ndiaye, président du Teungueth FC, a été élu, ce mardi, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), à l’issue d’un scrutin organisé au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Sur les 80 clubs votants, Babacar Ndiaye a obtenu la majorité avec 43 voix, contre 37 pour son concurrent Abdoulaye Saydou Sow, président de l’AS Kaffrine.

Avec cette élection, Babacar Ndiaye devient le quatrième président de l’histoire de la LSFP, après Saër Seck, Louis Lamotte et Djibril Wade. Il hérite d’une instance confrontée à de nombreux défis : restructuration des compétitions, professionnalisation des clubs, attractivité du championnat et surtout stabilité financière.

Lors de sa première prise de parole après sa victoire, il a joué la carte de l'unité autour de l'essentiel. “Je remercie notre autorité, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, le président sortant Djibril Wade et le ministre Abdoulaye Saydou Sow. Je remercie également la commission électorale, tous les clubs professionnels et également notre coalition. Je remercie ceux qui ont voté pour nous, mais aussi ceux qui n’ont pas voté pour nous. C’est ça le football, ce sont des élections. Monsieur le Président (Senghor), vous avez ma parole pour respecter nos engagements”.

Dans son propos, Babacar Ndiaye a souligné qu'il ne s'agira pas de tout déconstruire, mais plutôt de partir de l'existant afin de bâtir une meilleure ligue. “Je vais tendre la main à nos adversaires ou concurrents d’une journée pour travailler ensemble pour le bien du football local où il n’y a aucune animosité. Le football est une famille. Nous allons tout faire pour consolider les acquis du football professionnel, en travaillant avec l’équipe qui était déjà là. Donc, ce ne sera pas une révolution, ce sera une évolution. Nous allons consolider les acquis. C’est une charge lourde, mais avec tout le monde, nous allons faire du très bon travail pour la ligue professionnelle”.

Le candidat malheureux, en l'occurrence Abdoulaye Saydou Sow, a salué le processus démocratique, tout en affirmant sa disponibilité à collaborer avec le président nouvellement élu. “Je voudrais saluer le processus démocratique qui s’est déroulé dans la sérénité et la stabilité. Les clubs se sont exprimés en faveur de mon frère Babacar Ndiaye. C’est cela la démocratie et c’est aussi la beauté du sport. Je l’accepte humblement et je lui souhaite bonne chance”.

Pour Abdoulaye Sow, le véritable rendez-vous politique du football sénégalais se joue le 2 août, lors de l’élection du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). “Ce qui m’importe le plus, c’est que le 2 août, le président Fall soit élu. C’est cela le plus important à mes yeux. Je suis convaincu que nous y parviendrons. L’élection de la Ligue Pro ne représente qu’un dixième de l’électorat. Ici, ce sont 80 votants ; à la FSF, on parle de 518 voix. Cela ne peut pas influencer ce qui se passera là-bas. C’est vrai, ça peut donner un petit moral, mais l’essentiel reste à venir. La tendance est bonne. Nous n’avions jamais gagné la Ligue Pro dans nos combats précédents. Le 2 août, avec les ligues régionales et le football amateur, nous allons gagner largement. C’est ma conviction’’, a-t-il martelé.

MAMADOU DIOP