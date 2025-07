L’atelier de validation de la Lettre de politique sectorielle de la justice 2025-2029, s’est tenu hier, à Dakar. Ce document, qui devra permettre de relever les défis de la justice, selon le ministre Ousmane Diagne, fixe des orientations stratégiques, à savoir : l'amélioration de l'accès à la justice et de l'efficacité de la justice judiciaire, la réforme du système pénitentiaire, la promotion de la bonne gouvernance, le respect de la dignité humaine, etc.

‘’Dans un contexte national et international marqué par des exigences accrues de bonne gouvernance, de transparence, de sécurité juridique et de respect des droits humains, il est impératif que nos justices réforment, s'adaptent et innovent’’, a déclaré le ministre de la Justice Ousmane Diagne, hier, à l’occasion de l’atelier de validation de la Lettre de politique sectorielle de la justice 2025-2029. Il note que les défis sont nombreux. Ces derniers concernent notamment la modernisation des infrastructures, la lutte contre la surpopulation carcérale, la célérité des procédures, le renforcement des ressources humaines et l'adaptation aux enjeux numériques.

Ainsi, ce document stratégique vise à apporter des réponses à ces enjeux en dégageant les grandes lignes de la politique sectorielle de la justice, selon Ousmane Diagne. Il vient, dit-il, couronner un long processus participatif de réflexion, de concertation et de co-construction.

En outre, cette Lettre de politique sectorielle de la justice fixe des orientations stratégiques, à savoir l'amélioration de l'accès à la justice et de l'efficacité de la justice judiciaire, la réforme du système pénitentiaire et l'amélioration des conditions de travail de l'Administration pénitentiaire, le renforcement de l'éducation surveillée et de la protection judiciaire des enfants, la promotion de la bonne gouvernance et le respect de la dignité humaine, le renforcement des ressources humaines et l'optimisation du pilotage du secteur.

D’après le garde des Sceaux, ce document est un véritable outil de pilotage du développement du secteur de la justice, aligné à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et à sa déclinaison quinquennale. La LPS construit la feuille de route du ministère pour les cinq prochaines années et traduit la vision d'une ‘’justice accessible, humaine, performante et moderne au service du Sénégal, d'un Sénégal juste et prospère’’, d’après Ousmane Diagne.

Selon les cadres de la Planification et des outils économiques du ministère de l'Économie, ‘’ce document, plus qu'un travail libre et inclusif, respecte une volonté commune de bâtir un système judiciaire plus équitable, accessible, efficace et respectueux des droits fondamentaux, à la hauteur des attentes des citoyens et des exigences de l'État de droit’’. Ils estiment qu’à travers cette politique nationale, le ministère de la Justice pose les jalons d'une ‘’gouvernance judiciaire modernisée, mieux articulée avec les grandes priorités de notre pays, telles que définies dans la Stratégie nationale de développement ‘’.

L'atelier a vu la participation de l'Administration publique, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, etc. Il a permis de recueillir les avis et recommandations des participants afin de valider ce document stratégique. ‘’Il nous appartient collectivement de nous assurer que ce document répond aux véritables enjeux du secteur, tout en étant réaliste et soutenable sur les plans institutionnels, humains et financiers’’, a soutenu le ministre de la Justice.

