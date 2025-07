La Fayda Tidianiya a pris un nouvel élan à travers la visite officielle d'un petit-fils du Prophète Mouhamad et disciple de Baye Niass. De la ville sainte de Boubacar en Mauritanie, à Dakar, en passant par Médina Baye, Cheikh Ould Khairy a séjourné plus de 10 jours à Dakar au lieu des trois initiatelement prévus par ses hôtes.

Sur invitation de la jeunesse Al Kairy, une organisation de jeunes disciples de Cheikh Ould Khairy, l'étoile de la Fayda Tidianiya a traversé le désert de la Mauritanie avec une forte délégation. La nouvelle de son séjour s’est répandue très vite chez les talibés de Baye. Une fierté pour les disciples de Baye Niass qui ont vécu des moments de divinité intenses, en compagnie de celui dont l'amour pour Cheikh Al Islam est incontesté depuis sa tendre enfance, alors que sa sainte maman Dahiya, son grand frère Mouhamed Yahya Oul Kairy, son oncle Oustaz Ould Adda étaient les premiers et grands disciples de Mouhamadoul Michri, son maitre spirituel.

La visite de Cheikh Ould Khairy à Dakar a donné un nouveau souffle à la Fayda, en réunissant les disciples de Baye Niass. Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) a été le cadre de ces retrouvailles spirituelles qui ont regroupé, en plus des milliers de fidèles, des petits-fils de Cheikh Tidiane Chérif, ceux de Baye Niass ainsi que de nombreux moukhadam du dépositaire de la Fayda.

Après la Hadara Jumaah (un des piliers de la voie tidiane), l’atmosphère du Cices a été chargée de poèmes de Baye, faisant les louanges du Prophète de l’islam et de Cheikh Tidiane Cherif (RTA). Des chants religieux ont fait vibrer les cœurs des talibés. Cheikh. Ould Khairy, quant à lui, a rappelé que ce qui lie les disciples de Baye Niass est la religion de Dieu et rien d’autre. Dès lors, il les a exhortés à s’unir pour la cause du fils de Mame Astou Diankha. Dans son discours, le maître de la cité de Boubacar a insisté sur l’amour que chacun doit éprouver pour son prochain. Cheikh Ould Khairy a souligné la nécessité de cultiver la tolérance entre les moukhadam de Baye et entre les disciples.

Le cheikh n’a pas manqué d’indiquer que la seule vérité qui vaille au sein de la Fayda est de s’aligner derrière celui qui l’a proclamée et de suivre ses enseignements. Toute œuvre, toute initiative des moukhadam doit impérativement s’inscrire dans le chemin que l’érudit de Médina Baye a tracé. Aucun disciple de quelque bord qu’il se situe parmi les moukhadam de Baye n’a le droit de tenir des propos qui s’écartent du chemin de Cheikh Al Islam. Les moukhadam ont l’obligation de ne rien inventer, car selon lui, tout a été dit et écrit par le guide religieux de Médina Baye et celui qui cherche la droiture doit s’y conformer.

Une visite réussie dans tous ses aspects, permettant au Cheikh de donner la Tarikha tidiane à de nouveaux disciples et de reconnecter les cœurs des fidèles à la lumière Mouhamédienne. À l’image de son maître Baye Niass lors de ses voyages à Dakar, Cheikh Ould Khairy a rappelé aux musulmans le danger de prêter le flanc aux tentations de la capitale qui ne doivent nullement être des obstacles à la progression vers le Seigneur. Cheikh Ibrahima Niass disait que le Seigneur ouvre les portes du repentir et du pardon, chaque fois qu'un saint homme de la dimension de Cheikh Ould Khairy hume l’air d’une cité.

Le dépositaire de la Fayda l’a si bien mentionné lors d’une de ses visites en Mauritanie. Au cours de ce voyage, Baye affirmait que sa présence sur cette terre du Sahara effaçait les péchés de ceux qui y vivaient. Des propos assumés par l’homme qui a fait des petits-fils du Prophète ses talibés, malgré sa peau noire et la haute sainteté de la descendance du Prophète. Toute l’explication de la présence de Cheikh Ould Khairy parmi ses compagnons. Un érudit qui assure pleinement la succession spirituelle de Cheikh Al Islam.

BACHIR KANE