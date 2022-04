48 heures après la publication du communiqué cinglant de la Fédération camerounaise (Fecafoot), signé des mains de Samuel Eto’o, la Fédération algérienne (FAF) réplique ! Dans la lignée des déclarations du président démissionnaire Charaf-Eddine Amara, l’instance a publié mercredi soir un communiqué visant à apporter une mise au point sur les propos de Djamel Belmadi. Dimanche, le sélectionneur des Fennecs avait de nouveau critiqué l’arbitrage du barrage retour à la Coupe du monde 2022 face au Cameroun (1-2, ap), ce qui avait outré les Camerounais, qui s’étaient sentis indirectement visés. A tort selon la FAF.

«La FAF et le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi dans l’interview dont fait référence ce communiqué n’ont, à aucun moment, insinué, cité et encore moins accusé la Fecafoot ou une autre Fédération ou bien une instance internationale de quoi que ce soit. Par contre, ils ont à maintes reprises dénoncé légitimement le comportement de certains arbitres dont les décisions et les attitudes ont influé négativement sur le déroulement, voire le résultat d’un match», a nuancé la FAF, tout en rappelant qu’elle considère la Fecafoot comme une fédération «soeur».

Moins attendue en revanche était la conclusion du communiqué, dans laquelle la FAF invite la Fecafoot à mettre ses menaces à exécution et à saisir la commission d’Ethique de la FIFA ! «La FAF se réjouit d’avance et se fera un réel plaisir d’accompagner la Fecafoot dans sa quête de mettre toute la lumière sur cette affaire devant la commission d’Ethique de la FIFA ; car l’éthique et l’intégrité ont toujours fait partie des principes défendus crânement et en toute circonstance par l’Algérie», a glissé l’instance. Une manière habile de replacer cette polémique sur les propos de Belmadi dans le contexte plus général de l’arbitrage litigieux de Bakary Gassama le 29 mars…

