Sur les traces de Macky Sall qui a décidé de renouer avec ses tournées économiques, les partis de l’opposition aussi anticipent la campagne électorale, à travers des programmes de tournées politiques et de ventes de cartes de membre partout au Sénégal.

À un an de la Présidentielle de 2024, la mobilisation bat son plein dans les différents états-majors politiques. Alors que la majorité présidentielle se signale par une série d’investitures du président Sall qu’elle considère comme son candidat, les partis les plus significatifs de l’opposition se manifestent par des tournées nationales.

Dans cette perspective, Pastef/Les patriotes d’Ousmane Sonko a donné le ton, en lançant hier une importante campagne de levée de fonds pour financer son ‘’Nemeeku Tour’’. Récemment, le patron de la coalition Yewwi Askan Wi annonçait la couleur : ‘’Comme vous le savez, Pastef s’est toujours voulu légaliste et transparent. C’est pourquoi nous n’avons jamais accepté des financements de certains lobbys, qu’ils soient de l’intérieur ou de l’extérieur du pays. Nous le refusons non seulement parce que nous voulons être conformes à la législation, mais nous le refusons aussi parce que demain, nous ne voulons pas être les otages de quelque lobby que ce soit. Cette indépendance que nous voulons a un coût. Nous ne comptons que sur les dons de nos militants et sympathisants sénégalais d’ici et d’ailleurs pour dérouler notre programme dans le cadre du ‘Nemeeku Tour’…’’

Pastef lève 333 millions pour son ‘’Nemeeku Tour’’

Pour Ousmane Sonko, c’est un programme très important pour aller à la rencontre des Sénégalais, surtout dans les zones rurales où il y a d’importants efforts à faire. Pour la réussite de ce programme, le leader politique avait fixé l’objectif de la levée de fonds à 250 millions F CFA. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet objectif a largement été atteint. Pour cette deuxième levée de fonds, les patriotes ont pu mobiliser plus de 333 millions. De quoi réjouir les patriotes qui se félicitent de l’engagement et de la transparence de l’opération.

Très proche d’Ousmane Sonko, Ibrahima Diallo se réjouit : ‘’Les militants et sympathisants qui ont contribué à cette opération ont montré la voie pour un financement transparent des partis politiques. En Afrique, jusque-là, le financement des partis est entouré par la nébuleuse entre corruption, détournements et financements des lobbys en tout genre. Le Pastef et ses militants viennent montrer une nouvelle voie pour lutter contre ces fléaux.’’

Avec une telle cagnotte, le chef des patriotes tient de quoi faire le tour du pays en vue de massifier son parti et de préparer la Présidentielle de 2024 sous de meilleurs auspices. Dans sa déclaration, il affirmait : ‘’La réussite du ‘Nemeeku Tour’ qui a été démarré il y a quelques semaines, fait peur à nos adversaires. C’est pourquoi ils veulent encore instrumentaliser la justice pour nous empêcher de poursuivre notre programme, au moment où Macky Sall continue de faire le tour du pays avec ses tournées économiques déguisées. Comme nous l’avons toujours dit, personne ne peut nous empêcher d’aller à ces élections.’’

Pour rappel, en 2021, une campagne similaire avait déclenché l’ire des tenants du régime, poussant le ministre de l’Intérieur à publier un communiqué menaçant le parti de dissolution. ‘’Tout parti politique qui reçoit des subsides de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal s’expose à la dissolution, conformément à l’article 4 alinéa 2 de la loi de 1981 (loi 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi 89-36 du 12 octobre 1989)’’.

Selon le communiqué d’Antoine Diome, les partis politiques ne peuvent bénéficier d’autres ressources que celles provenant des cotisations, dons et legs de leurs adhérents et sympathisants nationaux.

Cette fois, les tenants du régime semblent bien plus tranquilles et sereins face à l’opération des patriotes de Pastef. Il faut noter qu’une bonne partie des fonds mobilisés par Pastef provient des Sénégalais de la diaspora. Les plus grands contributeurs sont en effet l’Italie avec 43 millions F CFA, la France (40 millions), les États-Unis (30 millions), l’Espagne (23 millions), la Suisse et le Canada pour 10 millions chacun.

Khalifa pour ressusciter les Assises nationales

À l’instar de Pastef, Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall aussi a lancé, ce week-end, une tournée nationale pour aller à la rencontre des électeurs. L’ancien maire de Dakar a commencé sa tournée dans la région de Dakar, plus précisément à Rufisque où son allié Oumar Cissé occupe le poste de premier magistrat. Dans un communiqué, il informe : ‘’J’ai entamé, ce samedi 14 janvier, une tournée qui, s’il plait à Dieu, me mènera dans les 46 départements de notre pays… En parcourant le Sénégal d’est en ouest, du nord au sud, je m’arrêterai à vos portes, porteur d’un message d’espoir dont la quintessence est de trouver des solutions globales, solidaires et durables aux difficultés que traversent notre pays.’’

Pour Khalifa Sall, il s’agit de poursuivre ce qu’il avait lancé en 2016, avant d’être interrompu par ses déboires judiciaires. ‘’Aujourd’hui, plus que jamais, dit-il, mon devoir est de continuer cette mission en m’adossant sur le socle des valeurs de la démocratie, de la liberté, de la solidarité, de la justice sociale et du progrès. Je suis plus que jamais déterminé à aller au bout de cette exaltante aventure humaine, hautement patriotique, qui n’a d’autre ambition que de nous mettre au service de notre pays’’.

Selon lui, il urge d’arrêter cette plongée dans le tunnel noir de l’inflation, de la précarité et d’une angoisse suscitée par les incertitudes. ‘’Notre projet, souligne-t-il, ne vise rien de moins qu'à replacer les Sénégalais au centre des politiques étatiques. Il se portera au chevet de notre vivre ensemble et promouvra une tranquillité républicaine adossée à des institutions à la dignité retrouvée. Cette belle promesse des assises nationales sera notre horizon’’.

Le PDS poursuit la vente des cartes de membre et les ziarras aux chefs religieux

Pendant ce temps, le Parti démocratique sénégalais (PDS) continuait son périple auprès des différents foyers religieux. Hier, une importante délégation du parti a été dépêchée à Louga pour les besoins de la 59e Ziarra de la famille omarienne. Dans un communiqué, les poulains de Wade ont informé : ‘’Le frère secrétaire général Abdoulaye Wade et le candidat Karim Meissa Wade ont envoyé une forte délégation dirigée par Abdoulaye Racine Kane. A cette occasion, il a beaucoup été question de questions politiques, notamment le retour de Karim Wade au Sénégal, la nécessité du dialogue politique, mais aussi des réalisations de Wade quand il était aux affaires.’’

Parallèlement, les poulains de l’ancien président Abdoulaye Wade poursuivent leurs opérations de massification et de placement des cartes de membre un peu partout sur le territoire national.

À côté de ces trois partis de l’opposition qui ont lancé la conquête des suffrages des Sénégalais, il y a également le camp du pouvoir qui, à la faveur des tournées dites économiques du président de la République, est aussi sur le terrain pour aller à la rencontre des populations, en vue de se maintenir au pouvoir. Sans oublier les opérations de vente de cartes de membres, lancées récemment par le Président Macky Sall.

MOR AMAR