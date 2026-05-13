La 16e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 démarre ce mercredi, au Maroc. Quatre rencontres sont programmées ce jour-là. Tenants du titre, les Lionceaux de l'Atlas joueront dans la soirée (19h) contre la Tunisie. La Côte d'Ivoire, médaillée de bronze, va ouvrir le bal en début d'après-midi (13h) face au Cameroun. À la même heure, l’Égypte affronte l’Éthiopie. Un peu plus tard (16h), l'Ouganda sera opposé à la RD Congo.

Le Sénégal entrera en poux le lendemain, jeudi, face à l'Afrique du Sud. Les deux équipes s'étaient rencontrées lors de l'édition 2023 en quarts de finale, où les Sénégalais s'étaient imposés largement sur le score de cinq buts à zéro. Champions d'Afrique en 2023 et quart de finalistes en 2025, les Lionceaux sont en mode reconquête du titre en terre marocaine.