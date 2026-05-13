Les Lionceaux à l'assaut des Amajimbos
La 16e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 démarre ce mercredi, au Maroc. Quatre rencontres sont programmées ce jour-là. Tenants du titre, les Lionceaux de l'Atlas joueront dans la soirée (19h) contre la Tunisie. La Côte d'Ivoire, médaillée de bronze, va ouvrir le bal en début d'après-midi (13h) face au Cameroun. À la même heure, l’Égypte affronte l’Éthiopie. Un peu plus tard (16h), l'Ouganda sera opposé à la RD Congo.
Le Sénégal entrera en poux le lendemain, jeudi, face à l'Afrique du Sud. Les deux équipes s'étaient rencontrées lors de l'édition 2023 en quarts de finale, où les Sénégalais s'étaient imposés largement sur le score de cinq buts à zéro. Champions d'Afrique en 2023 et quart de finalistes en 2025, les Lionceaux sont en mode reconquête du titre en terre marocaine.
Les protégés de Lamine Sané ont bouclé leur phase de préparation par une victoire face à la Tunisie (0-1). L'ancien international sénégalais et ses poulains doivent réussir leur entrée devant les Amajimbos, champions du COSAFA U-17, pour aborder sereinement la suite de la compétition. Le Sénégal loge dans la poule D avec l'Algérie, le Ghana et l'Afrique du Sud. Les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale et directement pour la Coupe du monde U17 2026 au Qatar.