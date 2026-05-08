La bagarre entre Federico Valverde (27 ans, 48 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) et Aurélien Tchouaméni (26 ans, 46 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) continue de secouer le Real Madrid. Après une première altercation mercredi, les deux milieux madrilènes en sont venus aux mains jeudi à Valdebebas, au point d’envoyer l’Uruguayen à l’hôpital avec des points de suture à la tête. Selon RMC Sport, le capitaine merengue aurait même perdu connaissance après la chute provoquée par le coup du Français.

D’après AS, Valverde a pourtant largement alimenté les tensions tout au long de la journée. Le joueur de la Céleste a refusé de serrer la main de Tchouaméni avant de l’accuser avec insistance d’avoir fait fuiter leur première altercation dans la presse. Malgré les dénégations du Bleu et plusieurs tentatives d’apaisement, Valverde a continué à le provoquer durant l’entraînement puis dans les vestiaires. Toujours selon le quotidien madrilène, Tchouaméni a fini par perdre patience et asséné un violent coup de poing à son coéquipier, dont la blessure à la tête serait finalement liée à sa chute après l’impact.

…Mendy ne pense pas à arrêter

Malgré les rumeurs apparues en Espagne après sa nouvelle blessure, Ferland Mendy (30 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) n’envisage absolument pas de mettre un terme à sa carrière. Selon les informations de RMC Sport, le latéral gauche du Real Madrid reste déterminé à revenir sur les terrains malgré une saison quasiment blanche marquée par de nombreux pépins physiques. Le Français, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la Maison Blanche, doit être opéré la semaine prochaine après sa blessure au tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite. L’entourage de Mendy évoque même un scénario optimiste avec un retour possible dès le début de la saison 2026-2027, loin des craintes d’une absence d’un an relayées par une partie de la presse espagnole.