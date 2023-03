Le Sénégal a décroché le premier ticket des demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20, en battant, hier, le Bénin (1-0). Cette qualification dans le carré d’as a permis aux Lionceaux de valider leur 4e participation à la Coupe du monde 2023 en Indonésie.

L’aventure continue pour le Sénégal en Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont validé leur qualification pour les demi-finales de la compétition, en s’imposant un but à zéro face au Bénin en quarts de finale.

Avec ce résultat, les hommes de Malick Daf ont décroché le ticket pour la Coupe du monde U20, prévue du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie. Ce sera la quatrième participation du Sénégal au Mondial de cette catégorie (après 2015, 2017 et 2019).

Pour affronter les Guépards du Bénin, Malick Daf est resté fidèle à son 4-4-2. Le technicien sénégalais a gardé le même onze de départ, à l’exception de Mamadou Camara qui a été relégué sur le banc au profit Djibril Diarra, qui a formé le duo du milieu de terrain avec Lamine Camara. Mathias Deguenon, lui, a opté pour un 4-3-2-1, avec un bloc assez bas. La bataille du milieu a fait rage, surtout dans les cinq premières minutes. Le Sénégal a petit à petit pris le dessus. Mais cette domination est restée stérile, car les Lionceaux n’ont pas su faire la différence. Le bloc assez bas des Béninois a empêché les protégés de Malick Daf de trouver la faille. L’adversaire non plus ne s’est pas montré dangereux. Il a fallu attendre la 41e mn pour voir la première véritable opportunité de but. Après une course fulgurante sur le côté gauche, Souleymane Faye a adressé une passe à Samba Diallo qui a manqué le cadre.

Les deux équipes ne parviennent pas à emballer le match. Le score est resté vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, les Sénégalais ont essayé de casser le bloc de l’adversaire, qui a répondu par un jeu physique et rugueux. Mais les Béninois vont payer l’engagement physique de leur défense, à force de commettre des fautes. C’est sur un coup franc de Lamine Camara que Samba Diallo (51e) a surgi pour placer une tête plongeante qui n’a laissé aucune chance au portier béninois Karim Rahman.

Le match a baissé de rythme après le but. Malgré ce léger avantage, l’équipe sénégalaise a reculé d’un cran, laissant l’initiative du jeu aux Béninois. Ces derniers ont retrouvé une légère domination, sans inquiéter réellement la défense des Lionceaux, qui se contentent de jouer les contres. Cette stratégie a failli payer à la 67e mn, suite à un cafouillage entre le portier béninois et son défenseur dans la surface de réparation. Souleymane Faye, qui a récupéré la balle, a servi Samba Diallo, seul devant la cage vide, qui a trouvé la barre transversale.

Malgré les changements, l’équipe béninoise n’a pas su prendre à défaut la défense sénégalaise. Le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre rwandais.

Le Sénégal, première équipe à se qualifier en demi-finales, reste invaincu (quatre victoires en autant de sorties), avec quatre clean sheet. Les Lionceaux vont croiser le fer, lundi prochain, avec le vainqueur de la rencontre Congo-Tunisie prévue ce vendredi.

LOUIS GEORGES DIATTA