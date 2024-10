Lors d’un atelier de mise à niveau du projet de loi portant sur la protection des données à caractère personnel et du décret d’application, organisé hier par la Commission de protection des données personnelles (CDP), le patron de cette structure a confié qu’à son arrivée, en mars 2024, il avait décidé de perpétuer ce cadre de collaboration entre la CDP et ses institutions respectives, étant donné l’importance d’une démarche inclusive et de participation pour un tel projet de révision des textes qui gouvernent la protection des données personnelles au Sénégal.

Pour Ousmane Thiongane, aujourd’hui, avec les innombrables avancées dans le domaine de la protection des données personnelles, et compte tenu des nouvelles politiques et stratégies de l’État du Sénégal relatives au numérique, notamment le "New Deal Technologique", mais également sur la gouvernance des données et sur l’intelligence artificielle, il faut aller vers la mise à niveau de notre dispositif normatif sur la protection des données personnelles.

Avant de rappeler que l’article 16 de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel a conféré à la CDP le pouvoir de faire des propositions au gouvernement pour l’amélioration de la législation relative à la protection des données personnelles.