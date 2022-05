Le centre régional pour les arts vivants en Afrique (Cerav / Afrique) a organisé, à Dakar, le 6e atelier régional de réflexion sur les infrastructures et équipements des arts du spectacle vivant en Afrique. ‘’Typologie et fonctions, modes de gestion et réseaux pour le développement d’industries culturelles et créatives performantes en Afrique’’ a été thème de la rencontre. Le rendez-vous de Dakar a permis à une cinquantaine d'experts et opérateurs culturels d'une quinzaine de pays africains et de deux pays européens de partager les expériences et de mener la réflexion sur les défis du secteur culturel africain, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des espaces de création et de diffusion.

Il sonne comme la reconnaissance du rôle du Sénégal dans l'histoire culturelle de l'Afrique contemporaine et celle de précurseur dans la mise en place d'infrastructures culturelles, selon le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, Habib Léon Ndiaye. ‘’Après cinquante-sept ans, le Sénégal n'a jamais cessé de renforcer son parc culturel qui est aujourd'hui à la croisée des chemins entre l'impérieux devoir de préserver des acquis certains et la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement’’, a-t-il soutenu. En effet, les changements du contexte économique et social ont modifié en profondeur les rapports entre art, culture et société, au point de remettre en cause les missions des institutions traditionnelles de la culture.

Dès lors, ‘’il convient de mieux mesurer ces changements et leurs conséquences pour ainsi tenter, dans le respect du temps de la maturation, avec courage et prudence, de réinventer les fondements d'une architecture nouvelle plaçant au centre des préoccupations le public, la qualité des productions et le respect des standards du spectacle vivant’’, d’après M. Ndiaye. Officiellement créé en 2014, suite à un accord conclu entre Burkina Faso et l'Unesco, Cerav/Afrique œuvre à la promotion de la coopération et des échanges entre Etats africains dans le domaine des arts vivants, du cinéma et de l'audiovisuel et au suivi en Afrique de la mise en œuvre de la Convention 2005 de l'Unesco relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.