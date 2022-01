Pas de développement sans esprit de citoyenneté. C’est la conviction affichée hier par Cheikh Ndiaye, candidat à la mairie de Sicap-Liberté. Pour cela, il promet des mesures qui, dit-il, vont remettre le Sicapois au cœur de l’action.

Le candidat à la commune de Sicap-Liberté, Cheikh Ndiaye, a mis en évidence une idée-force, dans le cadre de son programme : la création d’une ‘’fondation Sicap’’. Lors de sa rencontre, hier, avec la presse, M. Ndiaye dit partir du fait que la mairie n’a pas toujours les moyens de ses ambitions. Par conséquent, selon lui, il serait nécessaire de mettre en place une fondation pour la levée des fonds. ‘’Nous avons des natifs de la Sicap qui sont des expatriés. Ils seront sollicités dans ce cadre et, avec tous les fils de la Sicap, ainsi que des bonnes volontés, pourraient contribuer à alimenter la fondation’’, a soutenu le candidat Cheikh Ndiaye qui précise que ladite fondation sera administrée par une personne ‘’totalement apolitique et neutre’’.

Souvent attaqué par ses adversaires sur les réalisations et la gestion de la municipalité (il est à ce jour le premier adjoint au maire Santi Sène Agne), Cheikh Ndiaye relève quelques éléments factuels pour étayer sa réponse. Il estime que la mairie de Sicap-Liberté fait face à des besoins énormes avec des moyens dérisoires. ‘’Notre mairie occupe la 18e place en termes de ressources ; elle tourne avec à peu près 600 millions F CFA par an en moyenne, là où d’autres communes sont à un milliard. A cela s’ajoute le fait que la commune possède l’un des plus grands centres de santé (le centre Mamadou Diop, NDLR) dans le lequel nous injectons pas moins de 200 millions. Comme on peut le constater donc, le reste est insuffisant pour les réalisations’’, fait noter M. Ndiaye.

Mais qu’à cela ne tienne. Sous sa direction, le candidat promet de ‘’renverser l’ordre des choses’’. Notamment en instituant, entre autres, une fiscalité locale, une taxe sur le foncier bâti, sur le stationnement et sur la publicité.

Le candidat à la mairie de Sicap-Liberté a, par ailleurs, déclaré qu’il souhaiterait faire de la citoyenneté le fondement du développement de la commune. Pour cela, il propose la mise en place des conseils de quartier qui fonctionneront avec les moyens de la mairie, le relèvement du niveau intellectuel des Sicapois, l’institution des olympiades à l’école, la création d’espaces d’échanges intergénérationnels, l’enrichissement de la carte scolaire avec le projet d’un grand lycée…

Toujours, poursuit-il, les infrastructures seront réhabilitées afin de permettre aux jeunes de s’exprimer sur les plans sportif, culturel et artistique, avec le soutien des professionnels. De ce point de vue il sera proposé une ‘’Charte des engagements réciproques’’. Autrement, les équipes s’investissent pour leur quartier, moyennant appui de la mairie, soutien en bourses d’études pour les jeunes en capacités, etc.

Enfin, les femmes seront organisées dans le cadre de ce que le candidat Ndiaye appelle ‘’le projet 45 calebasses’’, une sorte de tontine. Le but, selon lui, est de parvenir à autonomiser ces femmes dans la perspective d’un développement conséquent de l’économie locale. ‘’La mairie s’engagera à créer les conditions d’une transformation des produits locaux ; elle mettra en place de petites unités industrielles, un réseau de distribution, une mutuelle de santé et une caisse de crédit’’, a assuré M. Ndiaye.

Félix NZALE