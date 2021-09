L’Etat du Sénégal veut partir en guerre contre les commerçants et boutiquiers ‘’véreux’’ qui profitent de cette période de crise et de pénurie pour augmenter les prix des denrées de première nécessité. Hier, lors du Conseil des ministres, le président Macky Sall a exhorté le gouvernement à veiller à l’application stricte des mesures prises, pour assurer la stabilité des prix des produits de consommation.

Le pouvoir d’achat des Sénégalais est désormais des préoccupations des responsables du gouvernement sénégalais qui redoutent une montée de la grogne sociale, à l’approche des élections locales de janvier 2022. La cherté des denrées de première nécessité et la pénurie de sucre constatées depuis quelques mois, continuent d’étrangler les ménages sénégalais. Le panier de la ménagère s’est profondément allégé, sous les coups de boutoir de la double crise sanitaire et économique depuis plus de deux ans.

Pour freiner ce cycle de hausse des prix susceptible d'entraîner une explosion sociale, l’Etat a mis en œuvre un certain nombre de mesures comme la baisse de 50 milliards sur les taxes sur les produits alimentaires. Aussi, l’Etat compte renforcer ses dispositifs et les mécanismes de contrôles des prix, pour éviter toute spéculation ou augmentation des prix des denrées de première nécessité.

Dans cette même dynamique, le président Macky Sall a invité le gouvernement à travailler ‘’l’application intégrale des mesures gouvernementales de stabilisation durable des prix. Il est ainsi demandé au ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises et au ministre des Finances et du Budget de veiller à l’application stricte des mesures prises par le gouvernement, pour assurer la stabilité des prix des produits de consommation courante sur l’ensemble du territoire national’’, peut-on lire dans la note publiée au sortir du Conseil des ministres qui s’est tenu hier à Dakar.

En outre, le chef de l’Etat invite les services concernés à redoubler d’efforts dans ‘’la préservation du pouvoir d’achat des ménages, en luttant contre toute spéculation, rétention de stocks ou augmentation indue des prix des produits et services essentiels, notamment le loyer, dont le système de régulation doit être évalué et amélioré de façon concertée’’, nous fait savoir la note.

Dialogue avec les syndicats

Toujours sur le front social, le président Macky Sall exhorte le gouvernement a redynamisé le programme pour l’emploi des jeunes "Xëyu Ndaw Ñi" (NDLR : emploi pour les jeunes) en cette période de préparation de la rentrée scolaire. ‘’Les ministres concernés (Éducation, Formation professionnelle, Finances, Fonction publique) à accélérer le rythme de prise de service et d’affectation des cinq mille nouveaux personnels enseignants recrutés en 2021, dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes "Xëyu Ndaw Ñi’’, nous rapporte le texte.

Pour éviter toute ébullition du front syndical, l’Etat du Sénégal entend renforcer les mécanismes de dialogue et de concertation avec les syndicats. Ainsi, dans sa communication, le président Macky Sall a exhorté le gouvernement à œuvrer ‘’pour vulgariser le Plan national de renforcement du dialogue social et de lui faire parvenir la première évaluation trimestrielle de l’état de prise en charge, par le gouvernement, des cahiers de doléances des centrales syndicales, déposés lors de la cérémonie de la Fête du Travail, le 1er mai’’, déclare-t-il dans le document.

En outre, il demande au ministre du Travail et du Dialogue social de préparer, avec les partenaires sociaux, la tenue, en novembre 2021, de la 3e édition de la Conférence sociale, conclut le chef de l’Etat.

Makhfouz NGOM