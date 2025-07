Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké s’est prononcé sur la question foncière et urbaine dans la ville de Touba, hier, devant les autres membres du comité d’organisation du grand Magal. Il prévient les individus engagés dans la construction de maisons au niveau de l’espace "120 m’’. Cette zone est destinée à des usages publics. Le porte-parole des mourides a aussi rappelé l’interdiction aux enfants de conduire des charrettes, entre autres.

Le porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, a formulé, hier, des recommandations pour veiller sur le foncier à Touba. Il a indiqué que des individus ont commencé à construire sur un site ‘’inapproprié’’ : zone "120 m".

Président du comité d’organisation du grand Magal de Touba, il avertit ces derniers : ‘’Que toute personne engagée dans de telles constructions sache qu'elle n'est pas propriétaire de ces habitations’’, a-t-il soutenu. Serigne Bass Abdou Khadre renseigne que ces terres sont destinées à des usages cruciaux pour le développement futur de Touba. Il a rappelé la vision prophétique qu'aurait faite le guide du mouridisme, Serigne Touba, en dressant son plan directeur.

Le porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké a rappelé que ‘’Serigne Saliou Mbacké, de son vivant, avait réalisé une analyse approfondie et prédisait que dans les 20 prochaines années, la ville de Touba atteindrait une population combinée de 10 millions d'habitants, pèlerins inclus’’. Et que cette croissance démographique massive posera d'énormes défis, notamment en termes de gestion de l'approvisionnement et de l'évacuation de l'eau ainsi que de la circulation automobile, menaçant la tranquillité des résidents.

Il note que ce n’est pas par hasard, si les rues de Touba sont grandes. ‘’La rocade de 30 km qui encercle la ville a été mise en place alors que Touba comptait seulement environ 500 habitants. Aujourd'hui, cette infrastructure s'avère être d'une aide précieuse pour la fluidité du trafic’’, a soutenu Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.

Ainsi, il rappelle à ceux qui procèdent à un morcellement illégal des terres au niveau de la zone appelée "120 m" (boulevard) que ces zones sont des ‘’réserves foncières dédiées à des infrastructures essentielles’’ : futures voies de circulation et canalisations d'eau. Le porte-parole appelle à leur préservation pour l'expansion ordonnée de Touba.

Par ailleurs, S. B. Khadre Mbacké s’est prononcé sur la protection des enfants et leur éducation. Il est en effet demandé à Abdou Lahad Lakhat de surveiller attentivement les enfants de moins de 13 ans qui conduisent des charrettes. Serigne Basse Abdou Khadre note que le khalife demande à ce dernier de travailler en étroite collaboration avec la police et la gendarmerie pour interdire fermement cette pratique à tout enfant n'ayant pas atteint l'âge requis. ‘’Les enfants de cet âge doivent se concentrer uniquement sur leur apprentissage’’, dit-il.

‘’Serigne Touba avait insisté sur le fait que chaque enfant qui nous est confié doit être éduqué et instruit. Personne n'a le droit d'exploiter un enfant ou de lui demander de gagner de l'argent. De telles pratiques nuisent gravement à leur développement et à leur sagesse’’.

En outre, S. B. Khadre Mbacké a parlé de l’unicité de Dieu. Le porte-parole souligne que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké n’aimait pas que l’on associe Dieu à autre chose. ‘’Il l'a dit et l'a écrit. Mais aujourd'hui, certains disent que cet homme est Dieu. On ne peut pas exclure des gens, mais il y a une responsabilité à prendre’’, a-t-il regretté avant de donner une instruction : ‘’Toute personne qui vient ici et qui parle d’Ahmadou Bamba Mbacké, vous devez vérifier si ses paroles correspondent aux enseignements du guide. Si ce n’est pas le cas, il faut l'écarter’’, a-t-il dit devant le comité d’organisation du Magal.

Il estime que les journalistes aussi ont une responsabilité dans ce sens.

BABACAR SY SEYE